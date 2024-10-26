ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Барселона»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона?
    Все новости спорта

    Дюков: Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем

    Футбол Сборная России Футбол России
    Глава РФС Александр Дюков отметил, что доволен работой Валерия Карпина. По словам функционера, главного тренера сборной России никто увольнять не собирается.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Валерий Георгиевич со мной постоянно на связи. Вопрос, не надоело ли Карпину тренировать сборную России, лучше адресовать ему. Не состоявшийся матч с Пакистаном никак не повлиял на наше с ним сотрудничество, каких-то дополнительных условий Валерий Георгиевич после этой ситуации не выдвигал. Он является тренером нашей сборной, готов работать дальше и прекрасно понимает ситуацию.

    Все мы расстроились, что не удалось провести официальный матч в октябре, но никто не делает из этого драму. Проведём два матча в ноябре, а также другие встречи в следующем году, по которым есть договорённости. Готовить сборную России к этим матчам будет Валерий Карпин. Если бы у него была неудовлетворённость от работы или другие планы, уверен, он бы об этом сообщил», — сказал Дюков «Чемпионату».

    В ноябре сборная России запланировала товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал», Винисиус и Мбаппе разорвут в клочья оборону «Барселоны»?
  • «Реал» Мадрид — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.24
    •
  • Сможет ли «Факел» оказать сопротивление армейцам?
  • ЦСКА — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Выйдет ли «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ?
  • «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Магомедов — Феррейра
  • Бои
  • Сегодня в 18:05
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Чимаев — Уиттакер
  • Бои
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры