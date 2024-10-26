Дюков: Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем

Глава РФСотметил, что доволен работой. По словам функционера, главного тренера сборной России никто увольнять не собирается.

«Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Валерий Георгиевич со мной постоянно на связи. Вопрос, не надоело ли Карпину тренировать сборную России, лучше адресовать ему. Не состоявшийся матч с Пакистаном никак не повлиял на наше с ним сотрудничество, каких-то дополнительных условий Валерий Георгиевич после этой ситуации не выдвигал. Он является тренером нашей сборной, готов работать дальше и прекрасно понимает ситуацию.

Все мы расстроились, что не удалось провести официальный матч в октябре, но никто не делает из этого драму. Проведём два матча в ноябре, а также другие встречи в следующем году, по которым есть договорённости. Готовить сборную России к этим матчам будет Валерий Карпин. Если бы у него была неудовлетворённость от работы или другие планы, уверен, он бы об этом сообщил», — сказал Дюков «Чемпионату».

В ноябре сборная России запланировала товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.