«Балтика» — «Урал»: счет матча 2:1, обзор голов

В центральном матче 16-го тура Первой лиги сошлись, которые еще в прошлом году играли в РПЛ.

Победу со счетом 2:1 одержал клуб из Калининграда.

На 6-й минуте гости открыли счет после точного удара Андрея Егорычева.

«Балтика» смогла отыграться еще до перерыва после гола Виталия Лисаковича.

Победу команде Андрея Талалаева принес мяч забитый молодым защитником Сергеем Варатыновым.

Календарь и таблица ФНЛ

Футбол. Россия. Первая лига Балтика — Урал 2:1 Голы: 0:1 Андрей Егорычев (6'), 1:1 Виталий Лисакович (40'), 2:1 Varatynov S. (59') Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Юрий Ковалёв, Андрей Мендель, Александр Осипов, Илья Петров, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Varatynov S. Урал: Матвей Бардачев, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лео Гогличидз, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Даниэль Мишкич, Эрик Бикфалви, Arapov D. Предупреждения: Абу-Саид Эльдарушев (37'), Кевин Андраде (51'), (90+3')

«Балтика» с 30 очками возглавила таблицу Первой лиги. «Урал» (26) — четвертый.