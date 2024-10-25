Маттеус: Сейчас Нойер — не Нойер, он уже не опора «Баварии»

Мануэль Нойер — голкипер «Баварии» Фото: globallookpress.com
«Я не хочу обидеть Мануэля, но сейчас он не опора команды, как это было прежде. Сейчас Нойер — не Нойер. Его игра изменилась.
Раньше он предугадывал каждую ситуацию, у него был обзор на 360 градусов, и он мог начинать атаки с помощью паса. Сейчас он не может обеспечить обороне никакой безопасности», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany.
В нынешнем сезоне 38-летний Нойер провел за «Баварию» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025-го года.