Маттеус: Сейчас Нойер — не Нойер, он уже не опора «Баварии»

Экс-футболист сборнойподелился мнением об игре голкипера

«Я не хочу обидеть Мануэля, но сейчас он не опора команды, как это было прежде. Сейчас Нойер — не Нойер. Его игра изменилась.

Раньше он предугадывал каждую ситуацию, у него был обзор на 360 градусов, и он мог начинать атаки с помощью паса. Сейчас он не может обеспечить обороне никакой безопасности», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 38-летний Нойер провел за «Баварию» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025-го года.