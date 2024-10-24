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    Пьянич заявил, что ФИФА должен вернуть Россию в международные турниры

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    Хавбек ЦСКА Миралем Пьянич призвал ФИФА вернуть Россию в международные турниры. Футболист заявил, что не жалеет о переходе в московский ЦСКА.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Жалею ли о переходе в ЦСКА? Не понимаю, о чем жалеть. Я не говорил ничего плохого — про Россию, Бразилию, Францию или любую другую страну. Этого просто не было. О чем жалеть, если я беспокоился о своей безопасности?

    Но знаете, я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, я надеюсь, что все закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал. Это мое желание, которое, надеюсь, скоро осуществится», — цитирует Пьянича «СЭ».

    Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

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