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    Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в сверхрезультативном матче

    «Крылья Советов» — «Динамо» М: счет матча 3:6, обзор голов

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    В матче шестого тура Кубка России Путь РПЛ самарские «Крылья Советов» потерпели на своем поле поражение от московского «Динамо» со счетом 3:6.

    Эль-Мехди Маухуб
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    Эль-Мехди Маухуб

    Главным героем встречи стал марокканский нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб, оформивший хет-трик. Также в составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Лука Гагнидзе и Денис Макаров.

    За «Крылья Советов» забивали Бенхамин Гарре (с пенальти), Томас Гальдамес и Илья Гапонов.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Крылья Советов — Динамо 3:6
    Голы: 0:1 Ярослав Гладышев (9'), 1:1 Бенхамин Гарре (пенальти) (13'), 1:2 Maouhoub E. (16'), 2:2 Galdames T. (17'), 2:3 Лука Гагнидзе (27'), 2:4 Даниэль Мишкич (51'), 2:5 Maouhoub E. (53'), 3:5 Илья Гапонов (77'), 3:6 Maouhoub E. (82') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Илья Грибакин, Дмитрий Иванисеня, Илья Гапонов, Игорь Дмитриев, Виктор Мендес, Бенхамин Гарре, Владислав Шитов, Иван Сергеев, Galdames T., Babaev U. Динамо: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Иван Лепский, Дмитрий Скопинцев, Лука Гагнидзе, Даниэль Мишкич, Ярослав Гладышев, Zaydenzal L., Aleksandrov D., Okishor V., Maouhoub E. Предупреждения: Иван Лепский (64'), Лука Гагнидзе (68'), Maouhoub E. (84'), Nazarenko E. (88')

    «Крылья Советов» стали последними в группе А с 2 очками. «Динамо» с 11 очками стало вторым и вышло в плей-офф Путь РПЛ.

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