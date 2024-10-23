Генсек РФС: Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым

Генеральный секретарь РФСподтвердил, что сборнаяможет сыграть с

Ранее сообщалось, что 15 ноября сборная России встретится с Брунеем, а 19-го сыграет против Сирии.

«Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым. Находимся в завершающей стадии переговоров.

Будет два соперника. Когда официально все подпишем, объявим. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией, как только это произойдет, мы скажем.

Что скрывать, ведем переговоры с Сирией и Брунеем.

В переговорах с Брунеем возникла какая-то загвоздка? Нет, все в порядке. Пока возможное место проведения не комментируем. Будет в форме ФИФА все указано. Рассматриваем разные варианты», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.