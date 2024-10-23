ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия ТопурияТитульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308
    Все новости спорта

    Генсек РФС: Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что сборная России может сыграть с Брунеем и Сирией.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    Ранее сообщалось, что 15 ноября сборная России встретится с Брунеем, а 19-го сыграет против Сирии.

    «Ноябрь — холодный месяц, но мы сделаем его теплым. Находимся в завершающей стадии переговоров.

    Будет два соперника. Когда официально все подпишем, объявим. Необходимо еще согласование с ФИФА и конфедерацией, как только это произойдет, мы скажем.

    Что скрывать, ведем переговоры с Сирией и Брунеем.

  • Карпин о российском футболе: Мы уже лет 20 идем не туда, но дело не в отстранении
  • Читайте по теме

    • В переговорах с Брунеем возникла какая-то загвоздка? Нет, все в порядке. Пока возможное место проведения не комментируем. Будет в форме ФИФА все указано. Рассматриваем разные варианты», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок порадует высокой результативностью
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ливерпуль» быстро обуздает «быков»
  • «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Забивать будут все!
  • «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лион — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры