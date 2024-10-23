Защитник «Челси» может перейти в топ-клуб Бундеслиги

Защитникв январе может покинуть

По информации TEAMtalk, английский футболист может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Немецкий клуб зимой планирует усилить позицию левого защитника.

Источник утверждает, что «Боруссия» также рассматривает возможность приобретение венгерского защитника «Борнмута» Милоша Керкеза.

Напомним, летом новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что не рассчитывает на Чилуэлла. В текущем сезоне Бен провел лишь один матч в рамках Кубка лиги.

Transfermarkt оценивает стоимость Чилуэлла в 22 миллиона евро.