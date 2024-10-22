Тарханов: Сейчас Кубок России стал незначимым для российских клубов

Российский тренервысказался о Кубке России, который стал менее значим для клубов.

«Сейчас Кубок России стал незначимым для российских клубов. Все команды делают ротацию, давая играть тем футболистам, кто не играет в чемпионате.

Даже в Первой лиге все клубы проводят ротацию, а некоторые тренеры не приезжают на матчи. Значимость этого турнира немножко потеряна», — сказал Тарханов Чемпионату.

Напомним, что действующим обладателем Кубка России является «Зенит». Все прогнозы на матчи турнира и чемпионата страны можно посмотреть по этой ссылке.