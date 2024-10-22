ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеВзошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века
    Все новости спорта

    Тарханов: Сейчас Кубок России стал незначимым для российских клубов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России
    Российский тренер Александр Тарханов высказался о Кубке России, который стал менее значим для клубов.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    «Сейчас Кубок России стал незначимым для российских клубов. Все команды делают ротацию, давая играть тем футболистам, кто не играет в чемпионате.

    Даже в Первой лиге все клубы проводят ротацию, а некоторые тренеры не приезжают на матчи. Значимость этого турнира немножко потеряна», — сказал Тарханов Чемпионату.

  • «У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
  • Эксклюзивное интервью с экс-наставником «Твери», «Енисея» и «Сочи»
  • 20/10/2024

    • Напомним, что действующим обладателем Кубка России является «Зенит». Все прогнозы на матчи турнира и чемпионата страны можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартаку» нужно реабилитироваться
  • «Динамо» Мх — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Создаст ли «Шахтер» проблемы «Арсеналу»?
  • «Арсенал» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры