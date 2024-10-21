Зарема: При Станковиче «Спартак» не попадет даже в тройку

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака», раскритиковала главного тренера красно-белых

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

«До какого круга ада "Спартак" опустится со Станковичем, покажет время. Очевидно, что "Спартак" не попадет даже в тройку и дальше лучше не будет, тренер допускает одни и те же провалы, игроки не прогрессируют, а вопрос "Где молодежь и свои воспитанники в составе?" навсегда останется риторическим.

Болельщикам нравится образ Станковича — с виду мощный, со всеми обнимается и братается, своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию. Легендарный игрок, звезда "Интера" — это не гарантия легендарности как тренера.

Есть ли у Жданова, Амарала и Малышева план Б, или болельщикам надо морально приготовиться к плану Ж»?«, — сказала Салихова, слова которой приводит "Спорт-Экспресс".