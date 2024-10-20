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    Палмер выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» — «Челси»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Ливерпуль» и «Челси» опубликовали стартовые составы на матч 8-го тура английской Премьер-лиги.

    Коул Палмер — нападающий «Челси»
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    Коул Палмер — нападающий «Челси»

    «Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Салах, Гакпо, Жота.

    «Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Джеймс, Кайседо, Лавиа, Мадуэке, Палмер, Джексон, Санчо.

  • «Ливерпуль» — «Челси». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го октября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 7-и туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 18-ю очками в активе. «Челси» — на 6-й позиции (14).

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