«Ливерпуль» — «Челси»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Салах, Гакпо, Жота.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Джеймс, Кайседо, Лавиа, Мадуэке, Палмер, Джексон, Санчо.

Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го октября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 7-и туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице с 18-ю очками в активе. «Челси» — на 6-й позиции (14).