8 ноября в 18-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Сочи». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: сейчас «Ротор» опустился в таблице Первой лиги на 10-е место с 22 очками.

Последние матчи: в 17-м туре волгоградцы уступили в гостях «Енисею» (0:2). Соперник играл гораздо лучше и в концовке матча все-таки смог додавить «Ротор», забив два мяча. При этом у команды Дениса Бояринцева почти не было опасных моментов.

Ранее было поражение в гостях от «Уфы» (0:2) и победа дома над «КАМАЗом» (1:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: в последних турах «Ротор» очень здорово просел в физическом плане и часто пропускает в концовках матчей. Скамейка запасных у Бояринцева очень короткая и заменить основу просто некем. Сейчас задача «Ротора» дотянуть до конца сезона с минимальными очковыми потерями.

«Сочи»

Турнирное положение: после 17 туров «Сочи» располагается на пятом месте в таблице Первой лиги с 27 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре команда Роберто Морено одержала волевую победу на своем поле над «Нефтехимиком». По ходу встречи «Сочи» уступил 0:1 и 1:2, но нашел в себе силы переломить ход матча в самом конце. Отличись Маслов, Мелешин и Сааведра.

До этого команда вылетела из Кубка России, проиграв «Спартаку» из Костромы по пенальти и уступила в чемпионате в гостях «КАМАЗу» (0:1).

Не сыграют: до конца сезона выбыл центральный защитник Марсело Алвеш.

Состояние команды: весь сезон «Сочи» играет очень неровно и теряет много незапланированных очков. Команда обладает очень сильным составом по меркам по Первой лиги, но не производит впечатление фаворита, постоянно болтаясь в таблице в районе стыковых матчей.

Статистика для ставок

Матч первого круга в Сочи завершился нулевой ничьей

В сезоне 20/21 в Первой лиге «Сочи» выиграл обе встречи со счетом 2:1

«Ротор» забил всего 12 мячей в 17 турах, тогда как «Сочи» 27 раз поразил ворота соперников

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 3,40, а на «Сочи» — 2,26, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

Прогноз: несмотря на все свои проблемы «Сочи» сейчас выглядит на голову сильнее «Ротора» и должен увозить три очка из Волгограда, если хочет вклиниться в борьбу за РПЛ. Отлично в игру южан вписался дуэт нападающих Мелешин-Писарский, а действующего в оттяжке Крамарича можно сейчас назвать сейчас лучшим игроком Первой лиги.

Ставка: победа «Сочи» за 2,26.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант.

Ставка: победа «Сочи» плюс общий тотал больше 1,5 за 3,0.