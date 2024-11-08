ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью Виктор ДьёкерешДьёкереш и еще пять игроков «Спортинга», которые вслед за Аморимом уедут в Англию Хакан Чалханоглу«Интер» — «Арсенал» 1:0. Онлайн
  • 15:35
    • Медведев попал в одну группу с Синнером на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта

    «Сочи» подтвердит статус фаворита

    «Ротор» — «Сочи». Ставка (к. 2.26) и прогноз на чемпионат России Первая лига 8 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ротор Прогнозы на Сочи Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Мелешин сейчас играет за «Сочи»
    8 ноября в 18-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Сочи». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 08 Ноября 2024 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 19:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: сейчас «Ротор» опустился в таблице Первой лиги на 10-е место с 22 очками.

    Последние матчи: в 17-м туре волгоградцы уступили в гостях «Енисею» (0:2). Соперник играл гораздо лучше и в концовке матча все-таки смог додавить «Ротор», забив два мяча. При этом у команды Дениса Бояринцева почти не было опасных моментов.

    Ротор — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в гостях от «Уфы» (0:2) и победа дома над «КАМАЗом» (1:0).

  • «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
  • Эксклюзивное интервью с лучшим бомбардиром чемпионатов России и бывшим тренером «Ростова», «Уфы» и «Сочи»
  • 05/11/2024

    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: в последних турах «Ротор» очень здорово просел в физическом плане и часто пропускает в концовках матчей. Скамейка запасных у Бояринцева очень короткая и заменить основу просто некем. Сейчас задача «Ротора» дотянуть до конца сезона с минимальными очковыми потерями.

    «Сочи»

    Турнирное положение: после 17 туров «Сочи» располагается на пятом месте в таблице Первой лиги с 27 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Роберто Морено одержала волевую победу на своем поле над «Нефтехимиком». По ходу встречи «Сочи» уступил 0:1 и 1:2, но нашел в себе силы переломить ход матча в самом конце. Отличись Маслов, Мелешин и Сааведра.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого команда вылетела из Кубка России, проиграв «Спартаку» из Костромы по пенальти и уступила в чемпионате в гостях «КАМАЗу» (0:1).

    Не сыграют: до конца сезона выбыл центральный защитник Марсело Алвеш.

    Состояние команды: весь сезон «Сочи» играет очень неровно и теряет много незапланированных очков. Команда обладает очень сильным составом по меркам по Первой лиги, но не производит впечатление фаворита, постоянно болтаясь в таблице в районе стыковых матчей.

    Статистика для ставок

    • Матч первого круга в Сочи завершился нулевой ничьей

    • В сезоне 20/21 в Первой лиге «Сочи» выиграл обе встречи со счетом 2:1

    • «Ротор» забил всего 12 мячей в 17 турах, тогда как «Сочи» 27 раз поразил ворота соперников

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 3,40, а на «Сочи» — 2,26, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

    Прогноз: несмотря на все свои проблемы «Сочи» сейчас выглядит на голову сильнее «Ротора» и должен увозить три очка из Волгограда, если хочет вклиниться в борьбу за РПЛ. Отлично в игру южан вписался дуэт нападающих Мелешин-Писарский, а действующего в оттяжке Крамарича можно сейчас назвать сейчас лучшим игроком Первой лиги.

    Ставка: победа «Сочи» за 2,26.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Сочи» плюс общий тотал больше 1,5 за 3,0.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Свентек — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Викингур — Борац
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гауфф — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алис — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Юнион — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ротор» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. «Сочи» подтвердит статус фаворита
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры