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    «Челси» заберёт дежурные 3 очка?

    «Челси» — «Ноа». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 6 ноября 2024 года

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    Английский «Челси» сыграет против арямнского «Ноа» в 3 туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 23:00 Ноа

    Ноа

  • Ереван
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» набрал 6 очков в Лиге конференций после игр второго тура. На данный момент «аристократы» занимают 1 место в турнирной таблице основного этапа.

    Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций «Челси» на своём поле выиграл у «Гента» (4:2). В составе лондонского клуба голами отметились Вейга, Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холл. Во втором туре ЛК «аристократы» оказались сильнее греческого «Панатинаикоса» (4:1).

    Челси — Ноа: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Не смогут помочь своей команде в третьем туре Лиги конференций из-за мышечной травмы Келлиман. Также в лазарете лондонского клуба находятся Фофана, Лавиа, Палмер и Санчо.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Англии: В английской Премьер-лиге «Челси» идёт на 4 месте, с активом в 18 очков. Лондонцы в 10 туре чемпионата сыграли вничью с МЮ (1:1).

    «Ноа»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Ноа» занимает 18 место, набрав 3 очка.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Ноа» выиграл у команды «Млада-Болеслав» (2:0), но затем проиграл австрийскому «Рапиду» (0:1).

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится словацкий футболист Гамбос. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Сангаре.

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    Состояние команды в чемпионате Армении: В чемпионате Армении «Ноа» занимает 4 место с активом в 22 очка. От лидера первенства — команды «Урарту» участник Лиги конференций отстаёт на 7 баллов.

    Статистика для ставок

    • «Челси» одержал две победы в последних пяти матчах

    • «Ноа» одержал 4 победы в последних 5 матчах

    • «Челси» и «Ноа» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 16.50, а победа «Ноа» — в 41.00.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.21 соответственно.

    Прогноз: «Челси» способен на то, чтобы забрать три очка у армянского соперника. Лондонцы наверняка добьются успеха и не почувствуют футболистов из команды «Ноа».

    Ставка: Фора «Челси» (-3) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.70.

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    «Челси» — «Ноа»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» заберёт дежурные 3 очка?
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