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    «Ливерпуль» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси»

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    «Челси»
    «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Челси» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 7-ми матчах. На счету «красных» 6 побед и одно поражение при разнице забитых и пропущенных мячей 13:2.

    Команда под руководством Арне Слота набрала максимум очков в трех последних матчах. За этот отрезок «Ливерпуль» одержал победы над «Борнмутом» (3:0), «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0).

    В Лиге Чемпионов у «красных» также все в порядке. «Ливерпуль» одержал две победы на старте турнира, одолев «Милан» (3:1) и «Болонью» (2:0).

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    «Челси»

    «Челси» идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, записав на свой счет 14 очков в 7-ми матчах. Лондонцы одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и один раз уступили, забив 16 голов и пропустив 8 мячей в свои ворота.

    В крайнем туре перед паузой на матчи сборных «Челси» не смог одолеть дома «Ноттингем Форест» (1:1). Эта ничья прервала трехматчевую победную серию «синих». До этого подопечные Энцо Марески обыграли «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм» (3:0) и «Брайтон» (4:2).

    «Челси» удачно стартовал в дебютном для себя сезоне Лиги конференций. В первом туре лондонцы дома одержали уверенную победу над «Гентом» со счетом 4:2.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ в Лондоне была зафиксирована ничья (1:1), а в Ливерпуле крупную победу отпраздновали хозяева поля — 4:1.

    В 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 4 победы, «Челси» оказался сильнее в одном случае и 5 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 1.92.

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