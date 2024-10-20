«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Челси» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 7-ми матчах. На счету «красных» 6 побед и одно поражение при разнице забитых и пропущенных мячей 13:2.

Команда под руководством Арне Слота набрала максимум очков в трех последних матчах. За этот отрезок «Ливерпуль» одержал победы над «Борнмутом» (3:0), «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0).

В Лиге Чемпионов у «красных» также все в порядке. «Ливерпуль» одержал две победы на старте турнира, одолев «Милан» (3:1) и «Болонью» (2:0).

«Челси»

«Челси» идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, записав на свой счет 14 очков в 7-ми матчах. Лондонцы одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и один раз уступили, забив 16 голов и пропустив 8 мячей в свои ворота.

В крайнем туре перед паузой на матчи сборных «Челси» не смог одолеть дома «Ноттингем Форест» (1:1). Эта ничья прервала трехматчевую победную серию «синих». До этого подопечные Энцо Марески обыграли «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм» (3:0) и «Брайтон» (4:2).

«Челси» удачно стартовал в дебютном для себя сезоне Лиги конференций. В первом туре лондонцы дома одержали уверенную победу над «Гентом» со счетом 4:2.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ в Лондоне была зафиксирована ничья (1:1), а в Ливерпуле крупную победу отпраздновали хозяева поля — 4:1.

В 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 4 победы, «Челси» оказался сильнее в одном случае и 5 раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 1.92.