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    Смогут ли «Рубин» и ЦСКА определить сильнейшего в первом матче?

    «Рубин» — ЦСКА. Ставка (к. 3.55) и прогноз на Кубок России 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — ЦСКА
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    Миралем Пьянич (ЦСКА)
    6 ноября в плей-офф Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют «Рубин» и ЦСКА. Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 06 Ноября 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 18:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: казанский коллектив в Кубке России занял второе место в своей группе.

    Казанцы набрали девять очков и пропустили вперед только «Зенит», опередив «Акрон» и «Факел».

    Рубин — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате страны команда из Казани набрала 18 очков и идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Татарстана проиграла «Локомотиву» (0:1), а до этого победила «Оренбург» (2:1).

    Перед этим же «рубиновые» уступили «Динамо» (0:4), но выиграли у «Ахмата» (2:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В Кубке России же «Рубин» в последней игре переиграл «Акрон» (1:0), а до этого проиграл «Факелу» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Александар Юкич и Алексей Грицаенко.

    Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова выглядят достаточно неплохо в этом сезоне как в чемпионате страны, так и в Кубке.

    «Рубин» является середняком российского чемпионата, с которым просто точно никому не бывает. При этом, уже ходят слухи о том, что Рахимов может быть уволен из «Рубина», но пока они не подтверждаются.

    ЦСКА

    Турнирное положение: армейцы без особых проблем выиграли свою кубковую группу.

    Команда из Москвы набрала 14 очков и опередила «Ахмат», «Краснодар» и «Пари НН».

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    • Москвичи также смогли набрать 24 балла и идут шестыми в чемпионате страны.

    Последние матчи: в прошлом туре московский коллектив уступил «Спартаку» (0:2).

    До этого же «красно-синие» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) и победили махачкалинское «Динамо» (1:0).

    В Кубке страны команда из столицы России победила «Ахмат» (1:0) и «Пари НН» (2:0).

    Не сыграют: травмированы в столичной команде Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин и Владислав Яковлев.

    Состояние команды: пока что ЦСКА не очень оправдывает возложенных на него надежд. Да, подопечные Марко Николича хорошо выступили в группе Кубке, но вот игра в чемпионате оставляет желать лучшего.

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    Потенциал у ЦСКА точно есть, поэтому команде точно по силам побороться за топ-3 в РПЛ и пройти в решающие стадии Кубка России.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА проиграл только 1 из 9 последних матчей во всех турнирах

    • «Рубин» победил в 2 из последних 3 матчей во всех турнирах

    • В этом сезоне РПЛ «Рубин» и ЦСКА сыграли между собой вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.13. Ничья — в 3.55, победа «Рубина» — в 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: это первая игра Кубка, поэтому ротация составов вполне возможна. Думается, что команды не станут много рисковать и вполне могут сыграть вничью

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: встретятся в большей степени оборонительные команды, поэтому больше двух мячей в этой игре не ждем.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.85.

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    «Рубин» — ЦСКА: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Рубин» и ЦСКА определить сильнейшего в первом матче?
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