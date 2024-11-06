6 ноября в плей-офф Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют «Рубин» и ЦСКА. Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: казанский коллектив в Кубке России занял второе место в своей группе.

Казанцы набрали девять очков и пропустили вперед только «Зенит», опередив «Акрон» и «Факел».

В чемпионате страны команда из Казани набрала 18 очков и идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Татарстана проиграла «Локомотиву» (0:1), а до этого победила «Оренбург» (2:1).

Перед этим же «рубиновые» уступили «Динамо» (0:4), но выиграли у «Ахмата» (2:0).

Прогнозы и ставки на футбол

В Кубке России же «Рубин» в последней игре переиграл «Акрон» (1:0), а до этого проиграл «Факелу» (0:1).

Не сыграют: травмированы Александар Юкич и Алексей Грицаенко.

Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова выглядят достаточно неплохо в этом сезоне как в чемпионате страны, так и в Кубке.

«Рубин» является середняком российского чемпионата, с которым просто точно никому не бывает. При этом, уже ходят слухи о том, что Рахимов может быть уволен из «Рубина», но пока они не подтверждаются.

ЦСКА

Турнирное положение: армейцы без особых проблем выиграли свою кубковую группу.

Команда из Москвы набрала 14 очков и опередила «Ахмат», «Краснодар» и «Пари НН».

Москвичи также смогли набрать 24 балла и идут шестыми в чемпионате страны.

Последние матчи: в прошлом туре московский коллектив уступил «Спартаку» (0:2).

До этого же «красно-синие» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) и победили махачкалинское «Динамо» (1:0).

В Кубке страны команда из столицы России победила «Ахмат» (1:0) и «Пари НН» (2:0).

Не сыграют: травмированы в столичной команде Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин и Владислав Яковлев.

Состояние команды: пока что ЦСКА не очень оправдывает возложенных на него надежд. Да, подопечные Марко Николича хорошо выступили в группе Кубке, но вот игра в чемпионате оставляет желать лучшего.

Потенциал у ЦСКА точно есть, поэтому команде точно по силам побороться за топ-3 в РПЛ и пройти в решающие стадии Кубка России.

Статистика для ставок

ЦСКА проиграл только 1 из 9 последних матчей во всех турнирах

«Рубин» победил в 2 из последних 3 матчей во всех турнирах

В этом сезоне РПЛ «Рубин» и ЦСКА сыграли между собой вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.13. Ничья — в 3.55, победа «Рубина» — в 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

Прогноз: это первая игра Кубка, поэтому ротация составов вполне возможна. Думается, что команды не станут много рисковать и вполне могут сыграть вничью

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: встретятся в большей степени оборонительные команды, поэтому больше двух мячей в этой игре не ждем.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.85.