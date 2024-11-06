Рубин
ЦСКА
«Рубин»
Турнирное положение: казанский коллектив в Кубке России занял второе место в своей группе.
Казанцы набрали девять очков и пропустили вперед только «Зенит», опередив «Акрон» и «Факел».
Рубин — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
В чемпионате страны команда из Казани набрала 18 очков и идет на седьмой строчке в турнирной таблице.
Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Татарстана проиграла «Локомотиву» (0:1), а до этого победила «Оренбург» (2:1).
Перед этим же «рубиновые» уступили «Динамо» (0:4), но выиграли у «Ахмата» (2:0).
В Кубке России же «Рубин» в последней игре переиграл «Акрон» (1:0), а до этого проиграл «Факелу» (0:1).
Не сыграют: травмированы Александар Юкич и Алексей Грицаенко.
Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова выглядят достаточно неплохо в этом сезоне как в чемпионате страны, так и в Кубке.
«Рубин» является середняком российского чемпионата, с которым просто точно никому не бывает. При этом, уже ходят слухи о том, что Рахимов может быть уволен из «Рубина», но пока они не подтверждаются.
ЦСКА
Турнирное положение: армейцы без особых проблем выиграли свою кубковую группу.
Команда из Москвы набрала 14 очков и опередила «Ахмат», «Краснодар» и «Пари НН».
Москвичи также смогли набрать 24 балла и идут шестыми в чемпионате страны.
Последние матчи: в прошлом туре московский коллектив уступил «Спартаку» (0:2).
До этого же «красно-синие» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) и победили махачкалинское «Динамо» (1:0).
В Кубке страны команда из столицы России победила «Ахмат» (1:0) и «Пари НН» (2:0).
Не сыграют: травмированы в столичной команде Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин и Владислав Яковлев.
Состояние команды: пока что ЦСКА не очень оправдывает возложенных на него надежд. Да, подопечные Марко Николича хорошо выступили в группе Кубке, но вот игра в чемпионате оставляет желать лучшего.
Потенциал у ЦСКА точно есть, поэтому команде точно по силам побороться за топ-3 в РПЛ и пройти в решающие стадии Кубка России.
Статистика для ставок
- ЦСКА проиграл только 1 из 9 последних матчей во всех турнирах
- «Рубин» победил в 2 из последних 3 матчей во всех турнирах
- В этом сезоне РПЛ «Рубин» и ЦСКА сыграли между собой вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.13. Ничья — в 3.55, победа «Рубина» — в 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.
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Прогноз: это первая игра Кубка, поэтому ротация составов вполне возможна. Думается, что команды не станут много рисковать и вполне могут сыграть вничью
Ставка: ничья за 3.55.
Прогноз: встретятся в большей степени оборонительные команды, поэтому больше двух мячей в этой игре не ждем.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.85.