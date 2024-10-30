Обзор Undisputed: Хардкорный бокс без магии Fight Night

В первой половине октября состоялся полноценный релиз Undisputed — симулятора бокса, в котором разработчики, кажется, переборщили с аутентичностью.

Над файтингом Undisputed трудились люди, которые буквально живут боксом, это сразу видно, отмечают авторы SI . Уже на этапе обучения, где вы осваиваете десятки различных движений и комбинаций кнопок, становится понятно, насколько перед нами продвинутая спортивная симуляция. Но, к сожалению, даже такой подход не гарантирует отличный итоговый продукт.

Undisputed — это первое со времен Fight Night Champion 2010 года крупное боксерское творение, где собраны звезды прошлых лет и сегодняшние кумиры. Вы можете свести на одном ринге Тайсона Фьюри с Мухаммедом Али, Шугара Рэя Робинсона с Рокки Марчиано, Джо Фрейзера с Александром Усиком или Теренса Кроуфорда с Рикки Хаттоном. В контексте рассмотрения ростера можно заметить и очевидные пробелы, такие как отсутствие Энтони Джошуа, Дмитрия Бивола, Наои Иноуэ и Джервонты Дэвиса, но состав бойцов в игре все равно впечатляет.

Каждый из них воссоздан с потрясающей точностью, до мельчайших деталей, и это касается не только внешности, но и стиля боя. У многих известных бойцов уникальная анимация движений: никто не выдает резкие джебы так, как Усик, не двигается так же, как Али, и не наносит молниеносные левые хуки, как Джонс-младший. Но что по-настоящему удивительно, так это то, как в игре передано характерное «дерганное» движение Фьюри.

Undisputed Steam

Однако со звуком гонга Undisputed в буквальном смысле начинает «проседать». Удары теряют свою мощь, возникает чувство, будто боксеры находятся под водой. Подобно UFC 5 от EA, выпущенной в 2023 году, игре присуще ощущение заторможенности. Вы можете наносить удары около десяти секунд, после чего выдыхаетесь, а скорость атак падает более чем наполовину. Это выглядит нелепо и лишает поединки взрывного накала.

И это печально, потому что визуально файтинг поражает. Серия ударов по корпусу заставляет кожу «дрожать» от их силы, а мощный апперкот оставляет следы крови на перчатках. За Undisputed приятнее наблюдать, чем играть. Вместе с тем симулятору не хватает режима замедленного повтора, чтобы по-настоящему насладиться деталями.

Основной его недостаток — медлительность. Анимации срабатывают с задержкой в секунду, в результате чего создается впечатление, что вы, скорее, выстраиваете движения в очередь, чем реагируете на них в самый ответственный момент. Вы щелкаете левым стиком, чтобы сделать рывок назад, и только через секунду боец наконец-то двигается. Вы нажимаете кнопку для джеба, и через секунду происходит атака. От этого игровой процесс кажется медленным и громоздким, словно вы пытаетесь припарковать фуру, пока вас бьют в лицо.

В защиту разработчиков из Steel City можно сказать, что задержка в управлении неизбежна. Боксеры в игре двигаются как настоящие спортсмены, а не персонажи Street Fighter. У них есть вес и инерция. Если вы хотите видеть реалистичных бойцов с подлинной человеческой механикой, то они не будут реагировать за доли секунды. Для движения влево сначала нужно оттолкнуться правой ногой. Запустив комбинацию, вам придется подождать, пока руки вернутся на место для продолжения атаки. Задержка — это характерный элемент бокса.

Undisputed выглядит как бокс, но тактильно это не бокс. Игра ориентирована на знатоков: это своего рода Assetto Corsa в мире бокса, где Fight Night напоминает более аркадный Burnout Revenge. Здесь комбинация кнопок и стиков отвечает и за нападение, и за защиту, но многочисленные модификаторы делают управление трудным для освоения.

Undisputed Steam

Например, удерживая RB и нажав основную кнопку удара, вы меняете обычный удар на силовой, который наносит больший урон, но расходует больше выносливости. Зажатие LT перенаправляет удары с головы на корпус противника. Чтобы уклониться, нужно одновременно кликнуть левый стик и направить его в нужную сторону. Все это делает управление чрезвычайно детализированным.

Это, однако, не означает, что оно точное. Бокс — это спорт, где доли сантиметров решают, уклонитесь ли вы от удара, но в боксерском симуляторе, где передвижение зависит от маленького пластмассового стика, воссоздать такую точность достаточно сложно. Иногда удары не достигают цели из-за минимального расстояния, а иногда вы находитесь слишком близко к противнику, что мешает атаке. Повлиять на подобную механику почти невозможно.

Каждое движение, доступное боксеру, доступно и вам. Вы можете менять стойку, входить в клинч и даже прибегать к ударам головой. Можно отступать и маневрировать, уклоняясь от ударов, или защищаться высоким блоком, чтобы затем ответить собственной серией. Дистанция здесь также имеет значение: удар со слишком близкого расстояния теряет силу. Благодаря сложной физике возникает риск запутаться в руках противника. В Undisputed заложена поразительная глубина.

Задержка в одну секунду сказывается на всем — от уклонов до контрударов, и от этого никуда не деться. Вместо того чтобы предугадывать движения противника и маневрировать, вам приходится делать все заранее, потому что к тому времени, как он начнет атаковать, будет уже поздно.

Тем не менее в меню добавили модификаторы, которые слегка смягчают этот опыт. Повышение уровня урона и выносливости делает игру более динамичной. Это приближает Undisputed к тому, каким бокс и должен быть в пределах компьютерного файтинга, но все равно не до конца.

Например, вы не сможете «уложить» противника одним случайным ударом — здесь все сводится к постепенному изнурению через легкие подходы, что гораздо менее увлекательно. Даже после кастомизации игрового процесса комбинация атак все равно быстро истощает выносливость, и это в первые десять секунд боя! Профессиональные боксеры должны выдерживать серию ударов дольше столь короткого отрезка, не теряя сил.

В рамках игровых режимов Undisputed предлагает выставочные бои, призовые поединки с еженедельными фантазийными матчами и карьеру, где по-настоящему раскрывается страсть разработчиков к боксу. Вы собираете команду и поднимаетесь по боксерским ступеням от любительских турниров до статуса суперзвезды, заполняющей арены и завоевывающей официальные пояса WBC, WBO и IBF.

Undisputed Steam

От выбора противников, подходящих вашему стилю, до поиска баланса между тренировками и восстановлением — эта игра действительно живет и дышит боксом. Даже человек, занимающийся лечением рассечений между раундами — это реальный персонаж, легендарный Джейкоб «Стич» Дуран.

В игре проработаны детали, которые могли создать исключительно истинные фанаты спорта. Например, если не следить за весом, ваш персонаж рискует набрать лишние килограммы, что при определенных обстоятельствах приводит к отмене боя. Более того, в рамках процесса прохождения вы можете обговорить условия поединка, настроить процент от гонорара, согласовать медийные обязательства и даже выбрать место проведения — все это дает вам прибавку к статистике. Однако со временем перечисленные детали кажутся просто забавными мелочами.

Ваши предложения нередко отклоняются, поэтому проще и быстрее будет согласиться на первое, что предложат вам. Подготовка к бою сводится к экрану меню и обеспечивает лишь незначительное улучшение навыков, которое в самом поединке ощутить довольно трудно. Ваш герой может потратить время на увеличение своей популярности в соцсетях, но этот показатель просто отражается на шкале, у вас не будет чувства, что персонаж действительно обретает авторитет в мире бокса.

Undisputed придется по душе лишь тем, кто невероятно увлечен боксом. Это масштабный и детализированный симулятор, созданный людьми, глубоко понимающими спорт, но от этого файтинг не становится увлекательным. Несмотря на стремление к подлинности, поединки остаются медлительными, громоздкими и порой раздражающими. После долгих лет без достойной игры о боксе Undisputed не оправдывает ожиданий и не наносит желаемый нокаутирующий удар.

Старая боксерская мудрость гласит: в бокс не играют. Это серьезный спорт с тяжелыми последствиями. В Undisputed выражение восприняли буквально, забыв о том, что это все-таки видеоигра.