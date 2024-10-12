FC 25: новый патч в прежней оболочке

Несколько недель назад состоялся релиз FC 25 — второго в обновленной серии футбольного стимулятора от Electronic Arts, который, как и прошлые части, обошелся куцым набором по-настоящему значимых изменений.

Каждую осень — примерно в одно и то же время — сотни тысяч футбольных фанатов со всех точек земного шара устраивают аттракцион в виде ожидания выхода новой версии EA FC — игры, которая ранее была известна под более узнаваемым брендом FIFA. Симулятор настолько глубоко укоренился в мировом сообществе, что даже профессиональные футболисты любят проводить в компании любимых виртуальных режимов, пишет автор The National Фейсал Салах.

Годом ранее игра впервые была выпущена под новым названием, отказавшись от прошлого ярлыка ввиду разрыва многолетнего сотрудничества между Electronic Arts и Международной федерацией футбола, хотя многие фанаты по-прежнему называют игру по старинке.

Как и всегда, выход очередной части EA FC вызывает бурю эмоций и влечет новую волну зачастую неоправданных ожиданий. Поклонники франшизы стремятся вернуться на виртуальное поле в составе своих любимых команд и с нетерпением ждут новых возможностей, которые должны сделать игровой процесс еще увлекательнее. Однако разработчики то и дело довольствуются малым с точки зрения нововведений, которые крайне редко затрагивают ключевые игровые особенности.

«Победная» формула EA

«Реал» в FC 25 PS Store

Долгие годы мир футбольных видеоигр был поделен между Konami с их Pro Evolution Soccer и серией FIFA, особенно в эпоху PlayStation 1 и 2. Однако все изменилось с появлением PlayStation 3 и выходом FIFA 07 в 2006 году. До этого момента франшиза от EA оставалась в тени, но с переходом на новую консоль игра совершила настоящий рывок, предложив более плавный и живой игровой процесс.

С тех пор FIFA прочно заняла лидирующие позиции, а серия Pro Evolution Soccer со временем сдала позиции, превратившись в бесплатную пустышку eFootball, которая не оказала никакого влияния на индустрию. Однако, когда ты становишься безусловным номером один, мотивация совершенствоваться нередко снижается.

Будет несправедливо утверждать, что игры серии FIFA ужасны — напротив, они завоевали свою популярность, мастерски воссоздавая реалии футбольных матчей и эмоции болельщиков в виртуальном мире. Но за последние годы симулятор не предоставил сообществу практически никаких по-настоящему прорывных решений.

Каждый новый релиз сопровождается громкими заявлениями о новых технологиях, которые обещают улучшить точность передач, удары или работу вратарей. Но спустя две недели после выхода многие игроки приходят к выводу, что глобальных изменений не произошло.

С ребрендингом годом ранее многие надеялись, что за этим последуют кардинальные обновления. Но, как ни меняй название блюда, его вкус остается тем же.

FC 25: что по новшествам?

FC 25 Ultimate Team PS Store

Сам корень игры, по сути, остался прежним, включая популярный режим Ultimate Team, который приносит компании основную прибыль. В этом режиме игроки часами открывают наборы с карточками, пытаясь сформировать команду своей мечты, чтобы получить преимущество над соперниками в онлайне.

В FC 25 режим Ultimate Team сохранил привычные механики, приправленные новыми карточками легендарных футболистов. Из года в год издатель неохотно вмешивается в устойчивую экосистему FUT.

Интересные изменения были внесены в режим карьеры, популярный среди тех, кто предпочитает сражаться не с живыми противниками, а с компьютером. Данный раздел предусматривает два варианта прохождения: карьера менеджера и карьера игрока.

Первое ответвление разработчики решили освежить лишь поверхностно, за счет внедрения нескольких незначительных шлифовок, в то время как ключевые изменения коснулись карьеры игрока. Отныне пользователи могут выбрать легендарного футболиста, такого как Дэвид Бекхэм или Тьерри Анри, и провести его сквозь все этапы спорта, прокладывая путь к большим победам.

Хитом FC 25 с точки зрения дебютных механик стал режим 5v5 rush. В этом разделе игроки сражаются в формате пять на пять на усеченном поле, где важны точные передачи и агрессивная игра. 5v5 rush вполне уместно считать альтернативой Volta, которая вызывает некую ностальгию по дворовому футболу, когда после школы все собирались с друзьями погонять мяч. Только теперь на поле выходят мировые звезды.

Очередной год впустую

Коул Палмер в FC 25 PS Store

Несмотря на то что FC 25 — это новая игра, революционной ее точно не назовешь. Чтобы оценить, насколько улучшилась серия, новую часть футсима стоит сравнивать не с предыдущей игрой, а с релизами пятилетней давности. Только тогда можно увидеть реальные изменения.

Фанаты футбола недовольны инертностью EA, и все же ввиду отсутствия достойной замены они вновь возвращаются в магазины за цифровыми или физическими копиями $90 за лучшее издание. Даже с учетом отсутствия свежих идей игра подарит им именно то, чего от нее ждут.

Но главный вопрос заключается в том, когда же можно будет рассчитывать на настоящие перемены? Почему бы не добавить в игру легендарные команды разных эпох прошлого? Было бы здорово сыграть за непобедимый «Арсенал» и помериться силами с «Наполи» Диего Марадоны. Пока же нам приходится взаимодействовать со знакомым процессом в новой, меняемой ежегодно, обертке.