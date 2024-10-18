Обзор дополнения Starfield Shattered Space — от плохого к худшему

Ключевые недостатки, мешавшие восприятию основного сюжета, остаются актуальными в Shattered Space — крупном сюжетном расширении космического бестселлера от Bethesda.

Первое крупное расширение для Starfield, получившее название Shattered Space, стало доступно широкой публике 30 сентября 2024 года. Новое DLC представило сообществу новую планету и новые проблемы, которые смешались со старыми, считают журналисты GameCentral игрового подразделения Metro.

После выставки Xbox в 2023 году и дебюта Starfield казалось, что главный конкурент PlayStation, наконец, готов взлететь к звездам. Однако спустя всего несколько месяцев после запуска столь многообещающего хита стало очевидно, что игра никак не повлияла на продажи консолей, объем которых оказался значительно ниже ожиданий, особенно в Рождество. Сегодняшняя политика Xbox в отношении мультиформатности не связана со Starfield — игра остается эксклюзивом — но она определенно имела свое влияние в формировании текущей траектории развития Microsoft.

Ирония заключается в том, что Starfield сама по себе не является плохой игрой, но и назвать ее выдающейся тоже нельзя: космическое приключение Bethesda кажется устаревшим, разрозненным и повторяющимся.

Shattered Space Steam

Дополнение Shattered Space устраняет одну из этих проблем, но усиливает другие, такие как слабый сюжет и неинтересные персонажи с блеклой историей событий во вселенной. Даже десяток с небольшим часов, проведенных в игре, едва ли зацепит своим нарративом.

Суть дополнения строится на клане Ва’руун с планеты Ва’руун’кай. Уже здесь можно было бы поставить паузу, чтобы поближе рассмотреть этот неизъяснимый штрих: еще в оригинальной игре было сложно воспринимать всерьез всех, кто поклоняется Великому Змею, а необходимость взаимодействия с космическими фанатиками едва ли вызывает желание погружаться в DLC.

В контексте общего присутствия в игре представители клана кажутся куда более притягательными, чем есть на самом деле. Но главная проблема сюжета заключается не в том, кто его герои, а в том, что повествование от Bethesda остается таким же скучным и невыразительным. На практике все это сводится к затянутым диалогам, сопровождаемым странными статичными кадрами собеседников, и бесконечным поручениям, которые выполняешь для каждого встречного.

Без какой-либо адекватной причины вы должны помогать населению планеты справляться с недавними бедствиями, лавируя между тремя правящими семьями. Кажется, на этот шаг Bethesda вдохновил эпизод Звездного пути, где Пикару пришлось выступать в роли примирителя и дипломата враждующих клингонов. Правда, там персонажи были по-настоящему интересными.

Первое, что бросается в глаза в Shattered Space — это не сюжет, а агрессивное фиолетовое оформление: игроки — значительная их часть — вряд ли воспримут монохромную палитру как нечто большее, чем раздражающий визуальный фон.

И это достаточно серьезная погрешность: из-за того, что все действие разворачивается на одной планете, элементы исследования космоса, которые выделяли оригинал, в расширении попросту отсутствуют. В Shattered Space весь ваш игровой мир заключен в одном большом городе и редкими точками интереса.

Благодаря недавним обновлениям, на поверхности планет появился наземный транспорт, который может быть использован для перемещения по карте. Тем не менее практический смысл в этом отсутствует. На пути нам встречаются лишь пещеры и заставы, которые выглядят однообразно и не балуют достойными наградами за исследование.

Shattered Space Steam

Новые враги в расширении также отсутствуют — за исключением перекрашенных версий старых — да и арсенал не пополнился заметными новинками. Механика стрельбы, как и раньше, остается посредственной, хотя и выглядит лучше, чем в играх серии Fallout. В целом она не приносит никакого отличительного удовольствия.

Если говорить о квестах, то глобально они выглядят относительно достойно, хотя и находятся в тени Skyrim, словно Bethesda все еще пытается повторить успех 11-летней давности, вместо того чтобы двигаться дальше.

В довесок ко всему, в DLC полно багов и дефектов технического плана: частота кадров нередко проседает, текстуры ломаются, а ваши спутники моментами не понимают, где они находятся и что делают. Складывается впечатление, будто они только что проснулись после ночного загула.

Сложно сказать, что именно в Shattered Space появилось такого, чтобы достойно ответить на критику оригинала. Видимо, Bethesda надеялась, что люди будут настолько очарованы планетой Ва’руун’кай, что закроют глаза на все старые проблемы игры, включая слабый сюжет и отсутствие элемента космических исследований.

Вместо того чтобы улучшить недостатки оригинала, Shattered Space лишь подчеркивает его слабые стороны, превращая сулящее успех приключение в еще большее разочарование.