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    «Зенит» все решит уже в первом матче?!

    Зенит — Ахмат: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.03. 06.11.2024

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ахмат»
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    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»
    6 ноября в плей-офф Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют «Зенит» и «Ахмат». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 06 Ноября 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:45 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: питерцы не испытали проблем в своей кубковой группе и спокойно ее выиграли.

    Команда из Санкт-Петербурга набрала 16 очков и обошла «Рубин», «Акрон» и «Факел».

    Зенит — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате страны питерский коллектив пока что имеет в своем активе 33 очка и идет вторым в турнирной таблице.

    Последние матчи: в прошлых турах сине-бело-голубые переиграли махачкалинское «Динамо» (2:1) и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

    До этого зенитовцы разгромили «Акрон» (5:0) и победили «Оренбург» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В Кубке страны команда с берегов Невы выиграла у «Факела» (1:0) и «Акрона» (5:1).

    Не сыграют: травмированы Михаил Кержаков и Сергей Волков.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака будут делать все, чтобы защитить титул чемпиона и обладателя Кубка страны.

    Пока что «Зенит» идет вторым, но впереди еще половина дистанции и все может случиться. У «Зенита» в этом году 100-летие клуба, поэтому мотивация добыть седьмой подряд чемпионский титул вдвойне выше.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: грозненцы с трудом, но все же смогли занять второе место в своей кубковой группе.

    Команда из Грозного набрала 9 очков и пропустила вперед только ЦСКА, опередив «Краснодар» и «Пари НН».

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    • А вот в чемпионате грозненский коллектив пока что идет предпоследним с 15 баллами.

    Последние матчи: в прошлых турах ахматовцы проиграли «Пари НН» (0:2), но переиграли «Ростов» (3:2).

    До этого коллектив из столицы Чеченской Республики уступил «Факелу» (2:3), «Рубину» (0:2) и ЦСКА (0:3).

    В Кубке страны же «Ахмат» проиграл ЦСКА (0:1) и победил «Краснодар» (3:0).

    Не сыграют: в лазарете находятся Бернард Бериша, Евгений Харин и Мирослав Богосавац.

    Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева в этом сезоне не впечатляют. Порой команда показывает хороший футбол, но он не приносит ей результат.

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    Думается, что Кубок будет «Ахмату» не очень нужен, поскольку главной задачей является остаться в РПЛ, а там уже есть небольшое отставание от спасительной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне во всех турнирах

    • «Ахмат» победил только в 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • В прошлом очном матче 19 мая «Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 5:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.22. Ничья — в 6.30, победа «Ахмата» — в 14.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.52 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: «Зенит» играет дома, он намного сильнее, поэтому должен решать все вопросы уже в этой игре.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-2 за 2.03.

    Прогноз: также думается, что игра точно будет результативной, ожидается много забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

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    «Зенит» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» все решит уже в первом матче?!
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