6 ноября в плей-офф Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют «Зенит» и «Ахмат». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: питерцы не испытали проблем в своей кубковой группе и спокойно ее выиграли.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 16 очков и обошла «Рубин», «Акрон» и «Факел».

В чемпионате страны питерский коллектив пока что имеет в своем активе 33 очка и идет вторым в турнирной таблице.

Последние матчи: в прошлых турах сине-бело-голубые переиграли махачкалинское «Динамо» (2:1) и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

До этого зенитовцы разгромили «Акрон» (5:0) и победили «Оренбург» (1:0).

Прогнозы и ставки на футбол

В Кубке страны команда с берегов Невы выиграла у «Факела» (1:0) и «Акрона» (5:1).

Не сыграют: травмированы Михаил Кержаков и Сергей Волков.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака будут делать все, чтобы защитить титул чемпиона и обладателя Кубка страны.

Пока что «Зенит» идет вторым, но впереди еще половина дистанции и все может случиться. У «Зенита» в этом году 100-летие клуба, поэтому мотивация добыть седьмой подряд чемпионский титул вдвойне выше.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненцы с трудом, но все же смогли занять второе место в своей кубковой группе.

Команда из Грозного набрала 9 очков и пропустила вперед только ЦСКА, опередив «Краснодар» и «Пари НН».

А вот в чемпионате грозненский коллектив пока что идет предпоследним с 15 баллами.

Последние матчи: в прошлых турах ахматовцы проиграли «Пари НН» (0:2), но переиграли «Ростов» (3:2).

До этого коллектив из столицы Чеченской Республики уступил «Факелу» (2:3), «Рубину» (0:2) и ЦСКА (0:3).

В Кубке страны же «Ахмат» проиграл ЦСКА (0:1) и победил «Краснодар» (3:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Бернард Бериша, Евгений Харин и Мирослав Богосавац.

Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева в этом сезоне не впечатляют. Порой команда показывает хороший футбол, но он не приносит ей результат.

Думается, что Кубок будет «Ахмату» не очень нужен, поскольку главной задачей является остаться в РПЛ, а там уже есть небольшое отставание от спасительной зоны.

Статистика для ставок

«Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне во всех турнирах

«Ахмат» победил только в 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

В прошлом очном матче 19 мая «Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.22. Ничья — в 6.30, победа «Ахмата» — в 14.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.52 и 2.55 соответственно.

Прогноз: «Зенит» играет дома, он намного сильнее, поэтому должен решать все вопросы уже в этой игре.

Ставка: победа «Зенита» с форой-2 за 2.03.

Прогноз: также думается, что игра точно будет результативной, ожидается много забитых мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.