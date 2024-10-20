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«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» набрал 18 очков в семи турах и единолично возглавляет таблицу АПЛ.
Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «мерсисайдцы» выиграли у «Болоньи» (2:0) в рамках Лиги чемпионов и одержали победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ.
Ливерпуль — Челси: коэффициенты букмекеров
Сразу скажем, что «Ливерпуль» до сих пор не смог выиграть лишь в одном матче нового сезона.
Не сыграют: предстоящий матчи точно пропустят Алиссон и Харви Эллиот. Кроме того, под вопросом участие Федерико Кьезы.
Состояние команды: про «Ливерпуль» сложно сказать что-то плохое. И по результатам, и по игре у «красных» пока всё очень хорошо.
Возможно, сейчас «Ливерпуль» не так харизматичен, как при Юргене Клоппе, но самое главное, что у этой команды практически нет слабых мест.
Возможно, кто-то переживает из-за травмы Аллисона, но его отсутствие вряд ли станет проблемой. Ирландец Куивин Келлехер в предыдущих сезонах сумел доказать, что является достойным сменщиком для бразильского вратаря.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» находится на четвертой строчке, набрав в семи турах 14 очков.
Последние матчи: «синие» две недели назад потеряли очки в домашнем матче против «Ноттингем Форест». Встреча с «лесниками» на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 1:1.
Но зато перед этим у «Челси» была серия из пяти побед. На этом отрезке лондонский клуб продемонстрировал невероятно эффективный атакующий футбол.
Не сыграют: из-за дисквалификации на «Энфилде» не сыграют Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.
Состояние команды: пора признать, что «Челси» стал одним из приятных открытий нового сезона. Изначально раскритикованное всеминазначение Энцо Марески внезапно обернулось внушительным прогрессом, причем стремительным.
Возможно, мы чуть-чуть спешим с выводами, но уже сейчас «Челси» порой напоминает претендента на титул. Если не в этом, то в следующем сезоне эта команда точно будет бороться за чемпионство.
Статистка для ставок
- «Ливерпуль» выиграл девять из предыдущих десяти матчей
- «Ливерпуль» пропустил лишь три гола в шести последних матчах
- В пяти предыдущих матчах с участием «Челси» было забито 17 мячей
- «Челси» выиграл три предыдущих гостевых матча в АПЛ с общим счетом 10:2
- Три из пяти предыдущих матчей между «Ливерпулем» и «Челси» завершились вничью со счетом 0:0 (в основное время)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Челси» — за 4.75.
Прогноз: добавим
- 1.77Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.06Химки — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.07Ювентус — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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С учетом того, что многие игроки только-только вернулись из своих сборных, логично предположить, что и в предстоящем матче мы получим не самое качественное шоу в их исполнении.
Скорее всего, «Ливерпуль» и «Челси» поделят очки в предстоящем матче. На данном этапе такой результат устроит и хозяев, и гостей.
Рекомендуемая ставка: ничья за 4.60.
Если что, на ничью с точным счетом 0:0 можно поставить за 25.00.
Прогноз: почти нет сомнений в том, что матч пройдет по самому предсказуемому сценарию — «Ливерпуль» будет гораздо чаще с мячом, чем гости. Соответственно, у команды Слота, скорее всего, будет много угловых.
Ставка: тотал угловых «Ливерпуля» больше 6,5 за 1.92.