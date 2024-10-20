«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 20 октября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» набрал 18 очков в семи турах и единолично возглавляет таблицу АПЛ.

Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «мерсисайдцы» выиграли у «Болоньи» (2:0) в рамках Лиги чемпионов и одержали победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ.

Сразу скажем, что «Ливерпуль» до сих пор не смог выиграть лишь в одном матче нового сезона.

Не сыграют: предстоящий матчи точно пропустят Алиссон и Харви Эллиот. Кроме того, под вопросом участие Федерико Кьезы.

Состояние команды: про «Ливерпуль» сложно сказать что-то плохое. И по результатам, и по игре у «красных» пока всё очень хорошо.

Возможно, сейчас «Ливерпуль» не так харизматичен, как при Юргене Клоппе, но самое главное, что у этой команды практически нет слабых мест.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Возможно, кто-то переживает из-за травмы Аллисона, но его отсутствие вряд ли станет проблемой. Ирландец Куивин Келлехер в предыдущих сезонах сумел доказать, что является достойным сменщиком для бразильского вратаря.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» находится на четвертой строчке, набрав в семи турах 14 очков.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: «синие» две недели назад потеряли очки в домашнем матче против «Ноттингем Форест». Встреча с «лесниками» на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 1:1.

Но зато перед этим у «Челси» была серия из пяти побед. На этом отрезке лондонский клуб продемонстрировал невероятно эффективный атакующий футбол.

Не сыграют: из-за дисквалификации на «Энфилде» не сыграют Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.

Состояние команды: пора признать, что «Челси» стал одним из приятных открытий нового сезона. Изначально раскритикованное всеминазначение Энцо Марески внезапно обернулось внушительным прогрессом, причем стремительным.

Возможно, мы чуть-чуть спешим с выводами, но уже сейчас «Челси» порой напоминает претендента на титул. Если не в этом, то в следующем сезоне эта команда точно будет бороться за чемпионство.

Статистка для ставок

«Ливерпуль» выиграл девять из предыдущих десяти матчей

«Ливерпуль» пропустил лишь три гола в шести последних матчах

В пяти предыдущих матчах с участием «Челси» было забито 17 мячей

«Челси» выиграл три предыдущих гостевых матча в АПЛ с общим счетом 10:2

Три из пяти предыдущих матчей между «Ливерпулем» и «Челси» завершились вничью со счетом 0:0 (в основное время)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Челси» — за 4.75.

Прогноз: добавим еще чуть-чуть статистики , которую в данном случае сложно игнорировать. Дело в том, что счет 0:0 по итогам основных 90 минут был зафиксирован в пяти из семи предыдущих матчей между этими командами. Это, конечно, самый настоящий кошмар для болельщиков.

С учетом того, что многие игроки только-только вернулись из своих сборных, логично предположить, что и в предстоящем матче мы получим не самое качественное шоу в их исполнении.

Скорее всего, «Ливерпуль» и «Челси» поделят очки в предстоящем матче. На данном этапе такой результат устроит и хозяев, и гостей.

Рекомендуемая ставка: ничья за 4.60.

Если что, на ничью с точным счетом 0:0 можно поставить за 25.00.

Прогноз: почти нет сомнений в том, что матч пройдет по самому предсказуемому сценарию — «Ливерпуль» будет гораздо чаще с мячом, чем гости. Соответственно, у команды Слота, скорее всего, будет много угловых.

Ставка: тотал угловых «Ливерпуля» больше 6,5 за 1.92.