ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость игроков «Зенита»Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» и «Челси» снова распишут безголевую мировую?

    Ливерпуль — Челси: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.92. 20.10.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 20 октября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Октября 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:30 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» набрал 18 очков в семи турах и единолично возглавляет таблицу АПЛ.

    Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «мерсисайдцы» выиграли у «Болоньи» (2:0) в рамках Лиги чемпионов и одержали победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ.

    Ливерпуль — Челси: коэффициенты букмекеров

    Сразу скажем, что «Ливерпуль» до сих пор не смог выиграть лишь в одном матче нового сезона.

    Не сыграют: предстоящий матчи точно пропустят Алиссон и Харви Эллиот. Кроме того, под вопросом участие Федерико Кьезы.

    Состояние команды: про «Ливерпуль» сложно сказать что-то плохое. И по результатам, и по игре у «красных» пока всё очень хорошо.

    Возможно, сейчас «Ливерпуль» не так харизматичен, как при Юргене Клоппе, но самое главное, что у этой команды практически нет слабых мест.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Возможно, кто-то переживает из-за травмы Аллисона, но его отсутствие вряд ли станет проблемой. Ирландец Куивин Келлехер в предыдущих сезонах сумел доказать, что является достойным сменщиком для бразильского вратаря.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» находится на четвертой строчке, набрав в семи турах 14 очков.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: «синие» две недели назад потеряли очки в домашнем матче против «Ноттингем Форест». Встреча с «лесниками» на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 1:1.

  • Приятные сюрпризы. Игрок-неожиданность этого сезона в каждом клубе АПЛ
  • Изучаем самые большие сюрпризы в составе каждого клуба Премьер-лиги в сезоне 2024/25
  • 15/10/2024

    • Но зато перед этим у «Челси» была серия из пяти побед. На этом отрезке лондонский клуб продемонстрировал невероятно эффективный атакующий футбол.

    Не сыграют: из-за дисквалификации на «Энфилде» не сыграют Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: пора признать, что «Челси» стал одним из приятных открытий нового сезона. Изначально раскритикованное всеминазначение Энцо Марески внезапно обернулось внушительным прогрессом, причем стремительным.

    Возможно, мы чуть-чуть спешим с выводами, но уже сейчас «Челси» порой напоминает претендента на титул. Если не в этом, то в следующем сезоне эта команда точно будет бороться за чемпионство.

    Статистка для ставок

    • «Ливерпуль» выиграл девять из предыдущих десяти матчей

    • «Ливерпуль» пропустил лишь три гола в шести последних матчах

    • В пяти предыдущих матчах с участием «Челси» было забито 17 мячей

    • «Челси» выиграл три предыдущих гостевых матча в АПЛ с общим счетом 10:2

    • Три из пяти предыдущих матчей между «Ливерпулем» и «Челси» завершились вничью со счетом 0:0 (в основное время)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Челси» — за 4.75.

    Прогноз: добавим еще чуть-чуть статистики, которую в данном случае сложно игнорировать. Дело в том, что счет 0:0 по итогам основных 90 минут был зафиксирован в пяти из семи предыдущих матчей между этими командами. Это, конечно, самый настоящий кошмар для болельщиков.

    С учетом того, что многие игроки только-только вернулись из своих сборных, логично предположить, что и в предстоящем матче мы получим не самое качественное шоу в их исполнении.

    Скорее всего, «Ливерпуль» и «Челси» поделят очки в предстоящем матче. На данном этапе такой результат устроит и хозяев, и гостей.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 4.60.

    Если что, на ничью с точным счетом 0:0 можно поставить за 25.00.

    Прогноз: почти нет сомнений в том, что матч пройдет по самому предсказуемому сценарию — «Ливерпуль» будет гораздо чаще с мячом, чем гости. Соответственно, у команды Слота, скорее всего, будет много угловых.

    Ставка: тотал угловых «Ливерпуля» больше 6,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Амур — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Андреева — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вукич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Комо — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Челси»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» и «Челси» снова распишут безголевую мировую?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры