«Реал» — «Милан»: счет матча 1:3, обзор голов

Альваро Мората Фото: globallookpress.com
На 12-й минуте россонери вышли вперед после гола защитника Малика Тшау.
Через 11 минут испанский клуб сравнял счет после точного удара с пенальти в исполнении Винисиуса Жуниора.
На 39-й минуте «Милан» снова вышел вперед, отличился Альваро Мората, забивший в ворота родного клуба.
На 73-й преимущество гостей увеличил Тиджани Рейндерс.
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Реал Мадрид — Милан 1:3
Голы: 0:1 Малик Тшау (12'), 1:1 Винисиус Жуниор (пенальти) (23'), 1:2 Альваро Мората (39'), 1:3 Тейьяни Рейндерс (73') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 74'), Федерико Вальверде (Браим Диас, 46'), Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 46'), Лука Модрич (Даниель Себальос, 63'), Джуд Беллингхэм (Родриго, 74'), Лукас Васкес, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Малик Тшау, Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Рубен Лофтус-Чик, 70'), Юнус Муса (Страхиня Павлович, 90'), Юссуф Фофана, Альваро Мората (Тэмми Абрахам, 70'), Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 78'), Эмерсон Роял (Давиде Калабрия, 90') Предупреждения: Альваро Мората (21'), Эдуардо Камавинжа (58'), Лукас Васкес (68'), Эдер Милитао (68'), Винисиус Жуниор (71'), Юссуф Фофана (85')
У обоих клубов после этого матча стало по 6 очков.