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    «Галатасарай» и «Тоттенхэм» обменяются голами, «Лацио» не проиграет домашний матч

    Экспресс дня 7 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Галатасарай»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Галатарасай» — «Тоттенхэм»

    Лига Европы

    «Галатарасай» идет на первом месте в таблице чемпионата Турции. В десяти турах клуб потерял очки только раз. При этом еще не было ни одного поражения.

    «Галатарасай» никому не уступал и в Лиге Европы. Ранее команда оказалась сильнее ПАОКа (3:1) и «Эльфсборга» (2:2). Была лишь ничья с РФШ (2:2). В предстоящей встрече из-за травм не выйдут на поле Шалай и Якобс.

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    • «Тоттенхэму» пока не хватает стабильности. Клуб идет 7-м в таблице АПЛ после 10 туров. К предстоящей встрече «Тоттенхэм» подходит в хорошем настроении. Ранее удалось обыграть «Астон Виллу».

    Есть некоторые потери в составе «Тоттенхэма». Постекоглу не может рассчитывать в предстоящей встрече на Одобера и ван де Вена. Также под вопросом остается участие в матче Сон Хин Мина, Ромеро, Спенса и Вернера.

    Ставка: Обе забьют за 1.42.

    «Лацио» — «Порту»

    Лига Европы

    «Лацио» в трех матчах набрал 9 очков. Ранее римский клуб победил в гостях «Твенте» со счетом 2:0. Римлянам помогло удаление на 11-й минуте в составе соперника. Затем клуб спокойно довел матч до победы.

    В нынешнем сезоне римляне хорошо играют во всех турнирах. В Серии А команда находится в группе лидеров, а в Лиге Европы пока не теряет очки. Стоит отметить, что «Лацио» много забивает.

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    «Порту» идет в середине таблицы Лиги Европы. Клуб набрал 4 очка. В третьем туре турнира «Порту» принимал «Хоффенхайм» и победил 2:0. Голы в этом матче забивали Тьягу Джало и Саму. Преимущество португальского клуба в этой игре было просто подавляющим. Клуб заслуженно одолел соперника, одержав первую победу в ЛЕ.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ранее в чемпионате Португалии «Порту» разгромил «Эшторил» (4:0), а в Кубке Португалии выиграл у «Морейренсе» (2:0).

    Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.47.

    «Манчестер Юнайтед» — ПАОК

    Лига Европы

    «Манчестер Юнайтед» готовится ко встрече с новым тренером. Команду с 11 ноября возглавит Рубен Аморим. На этом посту он сменил Эрика тен Хага.

    Ранее «МЮ» в АПЛ встречался с «Челси». Команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 1:1.

    После трех матчей «Манчестер Юнайтед» идет в середине таблицы Лиги Европы. У команды три набранных очка.

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  • 01/11/2024

    • ПАОК за последние пять туров в чемпионате Греции набрал только 7 очков из 15 возможных. Команда идет на 2-й строчке в таблице. Отставание от лидирующего «Ариса» составляет всего одно очко.

    В Лиге Европы команда не радует результатами. Стартовал ПАОК с двух поражений подряд от «Галатасарая» и «Стяуа». Единственное очко было заработано в матче с «Викторией Пльзень».

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.30.

    Общий коэффициент — 2.71.

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    Экспресс дня 7 ноября: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Экспресс. «Галатасарай» и «Тоттенхэм» обменяются голами, «Лацио» не проиграет домашний матч
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