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    «Марсель» не испытает проблем с «Осером»?!

    «Марсель» — «Осер». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Осер»
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    Мэйсон Гринвуд («Марсель»)
    8 ноября в 11-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле примет «Осер». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Ноября 2024 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Осер

    Осер

  • Осер
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    «Марсель»

    Турнирное положение: команда из одноименного города удачно выступает в этом сезоне французского чемпионата.

    Марсельцы в настоящий момент имеют в своем активе 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

    Марсель — Осер: коэффициенты букмекеров

    Марсельский коллектив смог забить 23 мяча, а в свои ворота пропустил 12.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Марселя переиграла «Нант» (2:1), но проиграла «ПСЖ» (0:3).

    До этого «бело-голубые» разгромили «Монпелье» (5:0) и сыграли вничью с «Анже» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Перед этим же «южане» уступили «Страсбургу» (0:1).

    Не сыграют: в стане «провансальцев» травмированы Рубен Бланко, Фарис Мумбанья, Кансель Мбемба, Валентин Карбони и Улисс Гарсия.

    Состояние команды: подопечные Роберто Де Дзерби, которые в этом сезоне не выступают в еврокубках, идут очень хорошо и претендуют на самые высокие места.

    Если «Марсель» продолжит в том же духе, то он точно сможет быть в топ-3 французской Лиги 1 и навязать борьбу в Кубке страны. У «Марселя» уж очень хороший футбол в этом сезоне.

    «Осер»

    Турнирное положение: команда из одноименного города пока что является середнячком французской Лиги 1.

    Коллектив из Осера смог набрать 13 очков и расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.

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    • «Бургундцы» имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей: 17-18.

    Последние матчи: в прошлых турах «Осер» разгромил «Ренн» (4:0) и сыграл вничью с «Лионом» (2:2).

    До этого подопечные Кристофа Пелиссье обыграли «Реймс» (2:1), но уступили «Сент-Этьену» (1:3).

    Не сыграют: травмированы Лассо Кулибали, Саад Агузуль, Анже Лоик Нгатта и Пол Джоли.

    Состояние команды: если говорить о выступлении «Осера» в этом сезоне, то оно достаточно успешное. Команда всем навязывает ожесточенную борьбу.

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    В прошлом сезоне «Осер» еще выступал в Лиге 2, поэтому главной задачей команды наверняка является закрепиться в сильнейшей лиге страны.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» проиграл в этом сезоне всего 2 матча

    • «Осер» проиграл только 1 из последних 5 матчей в чемпионате Франции

    • В прошлом очном матче в 2023 году «Марсель» победил «Осер» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.40. Ничья — в 5.20, победа «Осера» — в 6.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: «Марсель» находится в отличной форме и он сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Марселя» с форой-1,5 за 2.05.

    Прогноз: команды показывают достаточно результативный футбол, поэтому можно ожидать большое количество голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.

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    «Марсель» — «Осер»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. «Марсель» не испытает проблем с «Осером»?!
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