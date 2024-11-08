8 ноября в 11-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле примет «Осер». Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: команда из одноименного города удачно выступает в этом сезоне французского чемпионата.

Марсельцы в настоящий момент имеют в своем активе 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Марсельский коллектив смог забить 23 мяча, а в свои ворота пропустил 12.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Марселя переиграла «Нант» (2:1), но проиграла «ПСЖ» (0:3).

До этого «бело-голубые» разгромили «Монпелье» (5:0) и сыграли вничью с «Анже» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Перед этим же «южане» уступили «Страсбургу» (0:1).

Не сыграют: в стане «провансальцев» травмированы Рубен Бланко, Фарис Мумбанья, Кансель Мбемба, Валентин Карбони и Улисс Гарсия.

Состояние команды: подопечные Роберто Де Дзерби, которые в этом сезоне не выступают в еврокубках, идут очень хорошо и претендуют на самые высокие места.

Если «Марсель» продолжит в том же духе, то он точно сможет быть в топ-3 французской Лиги 1 и навязать борьбу в Кубке страны. У «Марселя» уж очень хороший футбол в этом сезоне.

«Осер»

Турнирное положение: команда из одноименного города пока что является середнячком французской Лиги 1.

Коллектив из Осера смог набрать 13 очков и расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.

«Бургундцы» имеют следующую разницу забитых и пропущенных мячей: 17-18.

Последние матчи: в прошлых турах «Осер» разгромил «Ренн» (4:0) и сыграл вничью с «Лионом» (2:2).

До этого подопечные Кристофа Пелиссье обыграли «Реймс» (2:1), но уступили «Сент-Этьену» (1:3).

Не сыграют: травмированы Лассо Кулибали, Саад Агузуль, Анже Лоик Нгатта и Пол Джоли.

Состояние команды: если говорить о выступлении «Осера» в этом сезоне, то оно достаточно успешное. Команда всем навязывает ожесточенную борьбу.

В прошлом сезоне «Осер» еще выступал в Лиге 2, поэтому главной задачей команды наверняка является закрепиться в сильнейшей лиге страны.

Статистика для ставок

«Марсель» проиграл в этом сезоне всего 2 матча

«Осер» проиграл только 1 из последних 5 матчей в чемпионате Франции

В прошлом очном матче в 2023 году «Марсель» победил «Осер» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.40. Ничья — в 5.20, победа «Осера» — в 6.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

Прогноз: «Марсель» находится в отличной форме и он сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Марселя» с форой-1,5 за 2.05.

Прогноз: команды показывают достаточно результативный футбол, поэтому можно ожидать большое количество голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.