8 ноября в 10-м туре немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на своем поле примет «Фрайбург». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Унион Берлин» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион Берлин»

Турнирное положение: команда из Берлина в этом сезоне взяла достаточно неплохой ход.

Берлинский коллектив смог набрать15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Берлинцы смогли девять раз поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «железные» крупно проиграли «Баварии» (0:3).

До этого команда из столицы Германии сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1), но победили «Хольштайн Киль» (2:0) и «Боруссию» из Дортмунда (2:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также столичный коллектив вылетел с Кубке Германии, уступив «Арминии» (0:2).

Не сыграют: травмированы Йосип Юранович и Лукас Тузар.

Состояние команды: подопечные Бо Свенссона в этом сезоне выступают крайне неплохо. «Унион Берлин» показывает достаточно неплохой футбол, который приносит результат.

Думается, что «Униону» вполне по силам в этом сезоне финишировать в первой половине турнирной таблицы и побороться за место в еврокубковой зоне.

«Фрайбург»

Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау также отлично идет в этом сезоне Бундеслиги.

«Бразильцы из Брайсгау» имеют в своем активе 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Фрайбургцы смогли смогли 13 раз забить в этом сезоне и 11 раз пропустили.

Последние матчи: в прошлых турах «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» (0:0) и проиграл «Лейпцигу» (1:3).

До этого подопечные Юлиана Шустера переиграли «Аугсбург» (3:1) и «Вердер» (1:0).

В Кубке Германии фрайбургский коллектив переиграл «Гамбург» (2:1) и пробился в 1/8 финала.

Не сыграют: в лазарете находятся Кимберли Эзекзем, Кеннет Шмидт, Мануэль Гульде, Мерлин Роль и Даниэль-Кофи Кьере.

Состояние команды: пока что «Фрайбург» в этом сезоне радует своих болельщиков. Команда выступает удачно и показывает нормальный результат.

«Фрайбург» находится в лидирующей группе и вполне может навязать борьбу грандам. Легко с этой командой точно никому не будет.

Статистика для ставок

«Унион» имеет серию из 3 матчей без побед во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

В прошлом очном матче 18 мая «Унион» победил «Фрайбург» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион Берлин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Фрайбурга» — в 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому они точно могут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: соперников вполне сравнить по силам в этом сезоне и кого-то назвать фаворитом нельзя, поэтому вполне вероятна ничья.

Ставка: ничья за 3.25.