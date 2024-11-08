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    Смогут ли «Унион Берлин» и «Фрайбург» выявить сильнейшего?

    «Унион Берлин» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Фрайбург»
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    «Фрайбург»
    8 ноября в 10-м туре немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» на своем поле примет «Фрайбург». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Унион Берлин» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Ноября 2024 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 22:30 Фрайбург

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •

    «Унион Берлин»

    Турнирное положение: команда из Берлина в этом сезоне взяла достаточно неплохой ход.

    Берлинский коллектив смог набрать15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Унион — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

    Берлинцы смогли девять раз поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «железные» крупно проиграли «Баварии» (0:3).

    До этого команда из столицы Германии сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1), но победили «Хольштайн Киль» (2:0) и «Боруссию» из Дортмунда (2:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также столичный коллектив вылетел с Кубке Германии, уступив «Арминии» (0:2).

    Не сыграют: травмированы Йосип Юранович и Лукас Тузар.

    Состояние команды: подопечные Бо Свенссона в этом сезоне выступают крайне неплохо. «Унион Берлин» показывает достаточно неплохой футбол, который приносит результат.

    Думается, что «Униону» вполне по силам в этом сезоне финишировать в первой половине турнирной таблицы и побороться за место в еврокубковой зоне.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау также отлично идет в этом сезоне Бундеслиги.

    «Бразильцы из Брайсгау» имеют в своем активе 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

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    • Фрайбургцы смогли смогли 13 раз забить в этом сезоне и 11 раз пропустили.

    Последние матчи: в прошлых турах «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» (0:0) и проиграл «Лейпцигу» (1:3).

    До этого подопечные Юлиана Шустера переиграли «Аугсбург» (3:1) и «Вердер» (1:0).

    В Кубке Германии фрайбургский коллектив переиграл «Гамбург» (2:1) и пробился в 1/8 финала.

    Не сыграют: в лазарете находятся Кимберли Эзекзем, Кеннет Шмидт, Мануэль Гульде, Мерлин Роль и Даниэль-Кофи Кьере.

    Состояние команды: пока что «Фрайбург» в этом сезоне радует своих болельщиков. Команда выступает удачно и показывает нормальный результат.

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    «Фрайбург» находится в лидирующей группе и вполне может навязать борьбу грандам. Легко с этой командой точно никому не будет.

    Статистика для ставок

    • «Унион» имеет серию из 3 матчей без побед во всех турнирах

    • «Фрайбург» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • В прошлом очном матче 18 мая «Унион» победил «Фрайбург» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион Берлин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Фрайбурга» — в 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому они точно могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: соперников вполне сравнить по силам в этом сезоне и кого-то назвать фаворитом нельзя, поэтому вполне вероятна ничья.

    Ставка: ничья за 3.25.

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    «Унион Берлин» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Унион Берлин» и «Фрайбург» выявить сильнейшего?
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