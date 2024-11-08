Унион
Фрайбург
«Унион Берлин»
Турнирное положение: команда из Берлина в этом сезоне взяла достаточно неплохой ход.
Берлинский коллектив смог набрать15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Унион — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
Берлинцы смогли девять раз поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «железные» крупно проиграли «Баварии» (0:3).
До этого команда из столицы Германии сыграли вничью с «Айнтрахтом» (1:1), но победили «Хольштайн Киль» (2:0) и «Боруссию» из Дортмунда (2:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Также столичный коллектив вылетел с Кубке Германии, уступив «Арминии» (0:2).
Не сыграют: травмированы Йосип Юранович и Лукас Тузар.
Состояние команды: подопечные Бо Свенссона в этом сезоне выступают крайне неплохо. «Унион Берлин» показывает достаточно неплохой футбол, который приносит результат.
Думается, что «Униону» вполне по силам в этом сезоне финишировать в первой половине турнирной таблицы и побороться за место в еврокубковой зоне.
«Фрайбург»
Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау также отлично идет в этом сезоне Бундеслиги.
«Бразильцы из Брайсгау» имеют в своем активе 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
Фрайбургцы смогли смогли 13 раз забить в этом сезоне и 11 раз пропустили.
Последние матчи: в прошлых турах «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» (0:0) и проиграл «Лейпцигу» (1:3).
До этого подопечные Юлиана Шустера переиграли «Аугсбург» (3:1) и «Вердер» (1:0).
В Кубке Германии фрайбургский коллектив переиграл «Гамбург» (2:1) и пробился в 1/8 финала.
Не сыграют: в лазарете находятся Кимберли Эзекзем, Кеннет Шмидт, Мануэль Гульде, Мерлин Роль и Даниэль-Кофи Кьере.
Состояние команды: пока что «Фрайбург» в этом сезоне радует своих болельщиков. Команда выступает удачно и показывает нормальный результат.
«Фрайбург» находится в лидирующей группе и вполне может навязать борьбу грандам. Легко с этой командой точно никому не будет.
Статистика для ставок
- «Унион» имеет серию из 3 матчей без побед во всех турнирах
- «Фрайбург» проиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах
- В прошлом очном матче 18 мая «Унион» победил «Фрайбург» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион Берлин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Фрайбурга» — в 3.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.
- 2.10Манчестер Юнайтед — ПАОК: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому они точно могут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: соперников вполне сравнить по силам в этом сезоне и кого-то назвать фаворитом нельзя, поэтому вполне вероятна ничья.
Ставка: ничья за 3.25.