7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Аякс» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: Голландцы прекрасно стартовали в нынешней Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Аякс» в трех стартовых турах набрал 7 зачетных пунктов. Причем в этих поединках голландцы забили 8 мячей в ворота соперников.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Аякс» переиграл ПСВ со счетом 3:2.

При этом «Аякс» чуть ранее одолел «Фейеноорд» (2:0). Да и поединок с «Виллем II» завершился минимальной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кеннет Тейлор — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В своем чемпионате амстердамцы находятся на 2 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 5 зачетных баллов при имеющемся матче в запасе.

С тельавивцами амстердамцы пересекались дважды. Двадцать лет назад соперники обменялись победами, но «Аякс» победил со счетом 3:0, позже уступив 1:2.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Голландцы явно прибавили в плане реализации.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив нынешний сезон проводит не столь продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 34 месте.

Причем «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы не набрал ни одного очка. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Маккаби» Тель-Авив дома уступил «Кирьят-Шмоне» (0:1).

При этом до того команда не справилась еще и с «Бейтаром» (1:3). Да и встреча с «Реал Сосьедадом» завершилась коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Тель-Авив победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Рой Ревиво — травмирован. Ошер Давида, Сагив Джехезкель — дисквалифицированы.

Состояние команды: израильтяне нынче переживают непростой период. Команда проиграла в 3 своих последних поединках.

При этом средняя результативность пражан в Лиге Европы составляет менее гола за матч. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

К слову, «Маккаби» Тель-Авив до своей неудачной серии выиграл дважды кряду. Да и надежность тылов команды оставляет желать лучшего.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Свои шансы израильтяне явно поищут на контратаках.

Статистика для ставок

«Аякс» выиграл в 6 своих последних поединках

Амстердамцы в Лиге Европы пропустили всего 1 мяч

Израильтяне проиграли в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Амстердамцы нынче находятся в прекрасных кондициях, и явно будут активно атаковать.

Израильтяне переживают сложный период, уступив в трех своих последних поединках.

Ставка: Фора «Аякса» -1.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38