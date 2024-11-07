ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нил МэгниМэгни подерется с Пратесом, Ковалькевич сразится с Гомис. Анонс карда UFC Vegas 100 Маркус РашфордЧто делать с Рашфордом? Пять способов починить сломанного форварда «МЮ» Дмитрий Криченко «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
    Все новости спорта

    «Аякс» не заметит израильтян

    «Аякс» — «Маккаби» Тель-Авив. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Аякс Прогнозы на Эредивизия Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Маккаби» Тель-Авив
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Киан Фитц-Джим
    7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Аякс» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Маккаби Т-А

    Маккаби Т-А

  • Лига Европы. Этап лиги
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: Голландцы прекрасно стартовали в нынешней Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аякс» в трех стартовых турах набрал 7 зачетных пунктов. Причем в этих поединках голландцы забили 8 мячей в ворота соперников.

    Аякс — Маккаби Т-А: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.375.448.07Бонус€600
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Аякс» переиграл ПСВ со счетом 3:2.

    При этом «Аякс» чуть ранее одолел «Фейеноорд» (2:0). Да и поединок с «Виллем II» завершился минимальной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кеннет Тейлор — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В своем чемпионате амстердамцы находятся на 2 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 5 зачетных баллов при имеющемся матче в запасе.

    С тельавивцами амстердамцы пересекались дважды. Двадцать лет назад соперники обменялись победами, но «Аякс» победил со счетом 3:0, позже уступив 1:2.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Голландцы явно прибавили в плане реализации.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив нынешний сезон проводит не столь продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 34 месте.

    Причем «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы не набрал ни одного очка. В 3 поединках второго по рангу турнира Старого Света команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • Миллиард для Винисиуса, любовная драма Икарди и будущее Родри
  • 04/11/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. «Маккаби» Тель-Авив дома уступил «Кирьят-Шмоне» (0:1).

    При этом до того команда не справилась еще и с «Бейтаром» (1:3). Да и встреча с «Реал Сосьедадом» завершилась коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Тель-Авив победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Рой Ревиво — травмирован. Ошер Давида, Сагив Джехезкель — дисквалифицированы.

    Состояние команды: израильтяне нынче переживают непростой период. Команда проиграла в 3 своих последних поединках.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом средняя результативность пражан в Лиге Европы составляет менее гола за матч. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    К слову, «Маккаби» Тель-Авив до своей неудачной серии выиграл дважды кряду. Да и надежность тылов команды оставляет желать лучшего.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Свои шансы израильтяне явно поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Аякс» выиграл в 6 своих последних поединках

    • Амстердамцы в Лиге Европы пропустили всего 1 мяч

    • Израильтяне проиграли в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Амстердамцы нынче находятся в прекрасных кондициях, и явно будут активно атаковать.

    Израильтяне переживают сложный период, уступив в трех своих последних поединках.

    Ставка: Фора «Аякса» -1.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Паолини — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван Аш — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бешикташ — Мальмё
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бонзи — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шахтер — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Юнчаокете — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аякс» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. «Аякс» не заметит израильтян
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры