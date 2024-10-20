Гави об эмоциях после травмы: В этот момент ты думаешь только о том, что хочешь играть

Полузащитникрассказал о своих ощущениях после того, как получил тяжелую травму колена.

«Мне было ясно, что у меня что-то случилось с коленом. Это было очень тяжело, потому что когда это происходит, ты думаешь о многом: что будет с тобой в течение сезона, какую боль ты будешь испытывать…

В этот момент ты думаешь только о том, что хочешь играть. Это тяжело, но я старался справиться с этим наилучшим образом. Я всегда был таким и останусь таким же, что бы ни случилось, какие бы травмы ни были. Это внутри меня, и я не собираюсь это менять», — приводит слова Гави Barca Universal.

Гави диагностировали разрыв крестообразных связок. Игрок получил травму еще в ноябре 2023-го года, с тех пор полузащитник не выходил на поле.

Напомним, что Гави был включен в заявку на матч «Барселоны» против «Севильи», который состоится сегодня, 20-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.