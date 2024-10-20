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    «Севилья» вновь уступит «Барселоне»?

    Барселона — Севилья: прогноз и ставка

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    «Барселона»
    20 октября в 10-м туре испанской Примеры «Барселона» на своем поле сыграет против «Севильи». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский клуб финишировал вторым в Примере, существенно отстав от мадридского «Реала».

    В новом же сезоне «Барселона» отыграла девять встреч чемпионата Испании, в которых восемь раз выиграла и раз уступила, разница мячей — 28:9.

    Барселона — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «сине-гранатовые» в рамках чемпионата Испании на выезде разбили «Алавес» со счетом 3:0. А перед этим поединком они разгромили в родных стенах швейцарский «Янг Бойз» 5:0 в Лиге чемпионов и проиграли в Памплоне «Осасуне» 2:4 в рамках Примеры.

    Не сыграют: Дани Ольмо, Гави, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Марк-Андре Тер Штеген и Рональд Араухо травмированы, участие Ламина Ямаля находится под вопросом.

    Состояние команды: В новом сезоне «Барселона» выиграл девять встреч из 11 проведенных во всех турнирах и дважды уступила. Фиаско случилось с командой в ЛЧ от «Монако» 1:2 и в чемпионате от «Осасуны» 2:4, причем оба гостевые. А пять из девяти побед были добыты с крупным счетом.

    И также отметим, что забивная серия команды в официальных встречах состоит из 25 матчей во всех турнирах.

    «Севилья»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне эта команда финишировала на 14 строке, значительно опередив зону вылета.

    В новом розыгрыше Примеры «Севилья» с 12 очками идет в середине таблицы и на два пункта отстает от еврокубковой зоны. У нее по три выигрыша, ничьи и проигрыша, разница мячей — 9:10.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре «нервионцы» в севильском дерби на своем стадионе переиграли «Бетис» со счетом 1:0, забив единственный гол с пенальти в начале второго тайма. В двух предыдущих своих поединках они дома одолели аутсайдера «Вальядолид» 2:1 и поделили очки в Бильбао с «Атлетиком» 1:1.

    Не сыграют: Ньянзу Куасси и Сауль Ньигес не сыграют в этом поединке.

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    Состояние команды: «Севилья» отлично провела свои три предыдущие игры. В них она одержала две минимальные домашние виктории и привезли почетную ничью из Бильбао. До этого же в шести минувших встречах нового сезона севильцы смогли добыть лишь одну викторию, два раза еще сыграли вничью и потерпели три фиаско, два из которых были домашними.

    Статистика для ставок

    • «Барса» в прошлом сезоне дважды одолела «Севилью» — 1:0 и 2:1

    • Каталонцы обыграли предстоящего противника в пяти предыдущих очных противостояниях

    • В четырех из пяти минувших очных игр данных команд забивала только одна сторона

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.34, победа «Севильи» — 9.50, ничья — 6.07.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.78 соответственно.

    Прогноз: Хоть «Барса» и обыграла «Севилью» в пяти предыдущих поединках, но ни разу в этот период не был превышен тотал в 3,5 гола. Так что есть смысл ставить здесь на ТМ 3,5.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,5 1.80.

    Прогноз: Но все же ждем, что каталонцы продолжат свою победную серию против предстоящего оппонента, и сможет выиграть и наэтот раз, пробив при этом фору в -1,5.

    Ставка: победа «Барсы» с форой (-1,5) 1.88.

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    «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. «Севилья» вновь уступит «Барселоне»?
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