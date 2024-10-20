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    «Барселона» — «Севилья». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Севилья»

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    Роберт Левандовский
    «Барселона» на своем поле сыграет с «Севильей» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 9-ти матчах. На счету «сине-гранатовых» 8 побед и одно поражение при разнице забитых и пропущенных мячей 28:9.

    В крайнем туре Ла Лиги подопечные Ханси Флика добились разгромной победы на выезде над «Алавесом» (3:0) благодаря хет-трику Роберта Левандовского. Таким образом, каталонцы реабилитировались за поражение от «Осасуны» (2:4) туром ранее, которое стало для них первым в сезоне.

    В Лиге Чемпионов у «Барселоны» в активе 3 очка после 2-х туров. Стартовый матч против «Монако» в гостях завершился поражением (1:2), а во втором туре «сине-гранатовые» разгромили дома «Янг Бойз» (5:0).

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    «Севилья»

    «Севилья» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, записав на свой счет 12 очков в 9-ти матчах. На счету команды по три победы, ничьи и поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 9:10.

    «Красно-белые» не проигрывают в чемпионате три матча кряду. За этот отрезок «Севилья» дважды победила — «Вальядолид» (2:1) и «Бетис» (1:0) в крайнем туре. Между ними была ничья с «Атлетиком» (1:1).

    Личные встречи

    «Барселона» одержала победы в обоих матчах прошлого сезона Ла Лиги — 1:0 дома и 2:1 на выезде. Всего в 10-ти последних матчах каталонцы выиграли 7 раз, «Севилья» оказалась сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Севилья» с коэффициентом 1.80.

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