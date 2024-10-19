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    «Милан» одолел «Удинезе» благодаря голу Чуквуезе

    «Милан» — «Удинезе»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Удинезе
    В матче восьмого тура итальянской Серии А «Милан» в родных стенах победил «Удинезе» со счетом 1:0.

    Альваро Мората («Милан»)
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    Альваро Мората («Милан»)

    Автором гола в матче стал Самуэль Чуквуезе, отличившийся с передачи Кристиана Пулишича.

    С 29-й минуты «Милан» играл в меньшинстве из-за удаления Тейяни Рейндерса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Удинезе 1:0
    Гол: 1:0 Самуэль Чуквезе (13') Милан: Мик Меньян, Малик Тшау, Страхиня Павлович, Филиппо Терраччано, Юссуф Фофана, Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе (Фикайо Томори, 88'), Альваро Мората (Тэмми Абрахам, 73'), Ноа Окафор (Юнус Муса, 46'), Эмерсон Роял Удинезе: Мадука Окойе, Джордан Земура, Кингсли Эхизибуэ (Ассан Камара, 61'), Сулейман Туре, Кристиан Кабазель, Санди Ловрич (Мартин Пайеро, 70'), Йеспер Карлстрём (Бреннер да Сильва, 81'), Ойер Саррага (Юрген Эккеленкамп, 69'), Яка Бийол, Лоренцо Лукка, Икер Браво (Кинан Дэвис, 60') Предупреждения: Яка Бийол (43'), Филиппо Терраччано (49'), Лоренцо Лукка (82'), Мик Меньян (89'), Ассан Камара (89') Удаление: Тейьяни Рейндерс (29')

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» переместился на третье место в таблице чемпионата Италии, набрав 14 очков. «Удинезе» занимает шестую строчку, имея в активе 13 баллов.

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