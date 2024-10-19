«Фулхэм» уступил дома «Астон Вилле», «МЮ» одержал волевую победу над «Брентфордом»

Расмус Хойлунн Фото: globallookpress.com
«Фулхэм» на своем поле проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:3.
«Дачники» уже на пятой минуте открыли счет после точного удара Рауля Хименеса, но потом только забивал клуб из Бирмингема.
На 9-й минуте отличился Морган Роджерс, на 59-й минуте вывел «Астон Виллу» вперед Олли Уоткинс, а через десять минут в свои ворота мяч послал защитник хозяев Исса Диоп.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Астон Вилла 1:3
Голы: 1:0 Рауль Хименес (5'), 1:1 Морган Роджерс (9'), 1:2 Олли Уоткинс (60'), 1:3 Исса Диоп (автогол) (69') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Андреас Перейра (Исса Диоп, 68'), Сандер Берге (Гарри Уилсон, 80'), Эмиль Смит-Роу (Томас Кейрни, 80'), Адама Траоре (Рейсс Нелсон, 68'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Джейкоб Рэмси (Джон МакГинн, 83'), Юри Тилеманс, Амаду Онана (Росс Баркли, 75'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс (Джон Дуран, 75'), Морган Роджерс (Эмилиано Буэндия, 83'), Леон Бэйли (Джейден Филоджин, 61') Предупреждения: Леон Бэйли (33'), Кэлвин Бейсси (57'), Эмиль Смит-Роу (65'), Морган Роджерс (70'), Энтони Робинсон (71'), Лука Динь (84'), Джейден Филоджин (88'), Джейден Филоджин (90 + 3'), Исса Диоп (90 + 8') Удаление: Йоаким Андерсен (64')
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брентфорда» — 2:1.
Первыми открыли счет на исходе первого тайма «пчелы» после точного удара защитника Этана Пиннока.
На 47-й минуте счет сравнял Алехандро Гарначо, а через 15 минут минут победу манкунианцам принес Расмус Хойлунн.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1
Голы: 0:1 Этан Пиннок (45 + 5'), 1:1 Алехандро Гарначо (47'), 2:1 Расмус Хёйлунн (62') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Маттейс де Лигт, Джонни Эванс (Виктор Линделёф, 89'), Лисандро Мартинес, Каземиро (Мануэль Угарте, 88'), Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо (Нуссайр Мазрауи, 90'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 74') Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер, Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг (Мадс Роэрслев, 87'), Миккель Дамсгор, Витали Янельт (Егор Ярмолюк, 75'), Кристиан Нергор, Кевин Шаде (Фабиу Карвалью, 74'), Кин Льюис-Поттер (Йоан Висса, 66'), Брайан Мбемо Предупреждения: Джонни Эванс (45 + 5'), Erik ten Hag (45 + 6'), Диогу Далот (54'), Кристиан Нергор (55'), Кристоффер Аер (73')