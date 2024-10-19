«Фулхэм» уступил дома «Астон Вилле», «МЮ» одержал волевую победу над «Брентфордом»

Подошли к концу еще две игры 8-го тура АПЛ.

«Фулхэм» на своем поле проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:3.

«Дачники» уже на пятой минуте открыли счет после точного удара Рауля Хименеса, но потом только забивал клуб из Бирмингема.

На 9-й минуте отличился Морган Роджерс, на 59-й минуте вывел «Астон Виллу» вперед Олли Уоткинс, а через десять минут в свои ворота мяч послал защитник хозяев Исса Диоп.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Астон Вилла 1:3 Голы: 1:0 Рауль Хименес (5'), 1:1 Морган Роджерс (9'), 1:2 Олли Уоткинс (60'), 1:3 Исса Диоп (автогол) (69') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Андреас Перейра (Исса Диоп, 68'), Сандер Берге (Гарри Уилсон, 80'), Эмиль Смит-Роу (Томас Кейрни, 80'), Адама Траоре (Рейсс Нелсон, 68'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Джейкоб Рэмси (Джон МакГинн, 83'), Юри Тилеманс, Амаду Онана (Росс Баркли, 75'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс (Джон Дуран, 75'), Морган Роджерс (Эмилиано Буэндия, 83'), Леон Бэйли (Джейден Филоджин, 61') Предупреждения: Леон Бэйли (33'), Кэлвин Бейсси (57'), Эмиль Смит-Роу (65'), Морган Роджерс (70'), Энтони Робинсон (71'), Лука Динь (84'), Джейден Филоджин (88'), Джейден Филоджин (90 + 3'), Исса Диоп (90 + 8') Удаление: Йоаким Андерсен (64')

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брентфорда» — 2:1.

Первыми открыли счет на исходе первого тайма «пчелы» после точного удара защитника Этана Пиннока.

На 47-й минуте счет сравнял Алехандро Гарначо, а через 15 минут минут победу манкунианцам принес Расмус Хойлунн.