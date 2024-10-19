«Сельта» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
Голы за мадридцев забили Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, у галисийцев отличился Уиллиот Сведберг.
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Реал Мадрид 1:2
Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (20'), 1:1 Уиллот Сведберг (51'), 1:2 Винисиус Жуниор (66') Сельта: Висенте Гуайта, Хавьер Манкильо (Хави Родригес, 72'), Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза, Уго Альварес, Франсиско Пейнадо (Дамиан Родригес, 87'), Уго Сотело, Уиллот Сведберг (Альфон Гонсалес, 72'), Жонатан Бамба (Пабло Дуран, 79'), Борха Иглесиас (Анастасиос Дувикас, 79') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия (Ферлан Менди, 70'), Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа (Родриго, 63'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде (Лука Модрич, 63'), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Даниель Себальос, 82'), Лукас Васкес Предупреждения: Carlo Ancelotti (19'), Лукас Васкес (75'), Уго Сотело (82'), Маркос Алонсо (90')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» занимает 2-е место в таблице Ла Лиги с 24 очками. «Сельта» — 13 очков и 10-я строчка.