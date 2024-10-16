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    «Балтика» разгромила «Торпедо» в гостях в Кубке России

    «Торпедо» — «Балтика»: счет матча 0:4, обзор голов

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    Московское «Торпедо» на своем поле уступило с разгромным счетом калининградской «Балтике» в матче Кубка России Путь регионов со счетом 0:4.

    Алекс Фернандес
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    Алекс Фернандес

    Уже после первого тайма команда Андрея Талалаева вела с разницей в три мяча. Голы забивали Алекс Фернандес, Илья Стефанович и Илья Зазвонкин.

    На 50-й минуте точку в матче поставил бразилец Алекс Фернандес, оформивший дубль.

    Футбол. Россия. Кубок
    Торпедо — Балтика 0:4
    Голы: 0:1 Алекс Фернандес (пенальти) (19'), 0:2 Илья Стефанович (37'), 0:3 Иван Зазвонкин (45+1'), 0:4 Алекс Фернандес (50') Торпедо: Михаил Волков, Руслан Байтуков, Андрей Костин, Иван Кузьмичёв, Исламжан Насыров, Александр Иваньков, Александр Орехов, Руслан Червяков, Аршак Корян, Владислав Шитов, Camara M. H. Балтика: Егор Любаков, Кевин Андраде, Кирилл Маляров, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Александр Осипов, Николай Титков, Иван Зазвонкин, Алекс Фернандес, Дмитрий Бегун, Илья Стефанович Предупреждение: Руслан Червяков (24')

    В пятницу, 18 октября, пройдет жеребьевка шестого раунда Путь регионов, где «Балтика» узнает своего соперника.

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