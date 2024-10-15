Пети: Зная Зидана, ему будут нужны гарантии, если «Манчестер Юнайтед» захочет подписать контракт с ним

Бывший полузащитник сборной Франциивысказался о том, чтоможет возглавить

«Я не уверен, что он хорошо говорит по-английски. А общение очень важно в раздевалке. Зная Зизу, ему будут нужны гарантии, если "Манчестер Юнайтед" захочет подписать контракт с ним. Но обстановка в этом клубе не была хорошей на протяжении многих лет.

Стабильность скамейки запасных, уровень игроков, ожидания от клуба уже не те, что раньше. "МЮ" по-прежнему огромный клуб, но уже не на поле. Зизу очень сознателен и крайне осторожен в отношении качества игроков.

Сможет ли он переломить ситуацию там? Думаю, что да. Но на текущий момент я совсем не уверен в уровне некоторых футболистов», — приводит слова Пети Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что сейчас тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.