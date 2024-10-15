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    Пети: Зная Зидана, ему будут нужны гарантии, если «Манчестер Юнайтед» захочет подписать контракт с ним

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    Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о том, что Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед».

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Я не уверен, что он хорошо говорит по-английски. А общение очень важно в раздевалке. Зная Зизу, ему будут нужны гарантии, если "Манчестер Юнайтед" захочет подписать контракт с ним. Но обстановка в этом клубе не была хорошей на протяжении многих лет.

    Стабильность скамейки запасных, уровень игроков, ожидания от клуба уже не те, что раньше. "МЮ" по-прежнему огромный клуб, но уже не на поле. Зизу очень сознателен и крайне осторожен в отношении качества игроков.

    Сможет ли он переломить ситуацию там? Думаю, что да. Но на текущий момент я совсем не уверен в уровне некоторых футболистов», — приводит слова Пети Manchester Evening News.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что сейчас тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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