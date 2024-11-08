«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Старт нынешней регулярки ничем не отличался от того, что мы видели в исполнении «Сан-Хосе» год назад, пока калифорнийский клуб вдруг не начал стремительно подбираться к тем, кто выше 15 строчки на Западе.
Последние матчи: За пять последних поединков «Сан-Хосе» смог выиграть четыре раза, причем во всех случаях победы были трудовыми.
Травмированные игроки: У «Сан-Хосе» два хоккеиста по-прежнему в глубоком лазарете. Не могут помочь своему клубу Власич и Кутюр.
Общий тонус клуба: В поединке против «Миннесоты» шансов на успех практически нет, ибо гости крайне хороши по всем показателям.
«Миннесота»
Турнирное положение: Большой сюрприз, что «Миннесота» продолжает удерживаться в тройке лидеров на Западе.
Последние матчи: После трех победных матчей «Миннесота» неожиданно провалилась в матче против «Лос-Анджелеса» пропустив от него пять шайб.
Травмированные игроки: К текущему моменту времени у «Миннесоты» нет ни одного травмированного игрока.
Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» придется очень сильно попотеть, поскольку клуб Уорсофски демонстрирует действительно приятную глазу игру.
Статистика для ставок
- У «Сан-Хосе» четыре победы в пяти последних поединках
- За шесть последних гостевых поединков «Миннесота» проиграла лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.30, на ничью — 5.00, на гостей — 1.69.
Прогноз: «Миннесота» разберется с соперником в Калифорнии максимально убедительно.
- 1.90ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87Чехия — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.97Адмирал — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
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Альтернативный прогноз: Обилие шайб в этой игре нам обеспечено.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.69
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97