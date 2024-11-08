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    «Миннесота» остановит разогнавшийся «Сан-Хосе»?

    «Сан-Хосе» — «Миннесота». Ставка (к. 1.69), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 08 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Миннесота». Игра пройдет на «САП Арене» 08 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Старт нынешней регулярки ничем не отличался от того, что мы видели в исполнении «Сан-Хосе» год назад, пока калифорнийский клуб вдруг не начал стремительно подбираться к тем, кто выше 15 строчки на Западе.

    Последние матчи: За пять последних поединков «Сан-Хосе» смог выиграть четыре раза, причем во всех случаях победы были трудовыми.

    Травмированные игроки: У «Сан-Хосе» два хоккеиста по-прежнему в глубоком лазарете. Не могут помочь своему клубу Власич и Кутюр.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Миннесоты» шансов на успех практически нет, ибо гости крайне хороши по всем показателям.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Большой сюрприз, что «Миннесота» продолжает удерживаться в тройке лидеров на Западе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После трех победных матчей «Миннесота» неожиданно провалилась в матче против «Лос-Анджелеса» пропустив от него пять шайб.

    Травмированные игроки: К текущему моменту времени у «Миннесоты» нет ни одного травмированного игрока.

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    Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» придется очень сильно попотеть, поскольку клуб Уорсофски демонстрирует действительно приятную глазу игру.

    Статистика для ставок

    • У «Сан-Хосе» четыре победы в пяти последних поединках

    • За шесть последних гостевых поединков «Миннесота» проиграла лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.30, на ничью — 5.00, на гостей — 1.69.

    Прогноз: «Миннесота» разберется с соперником в Калифорнии максимально убедительно.

    Альтернативный прогноз: Обилие шайб в этой игре нам обеспечено.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.69

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97

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    «Сан-Хосе» — «Миннесота»: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» остановит разогнавшийся «Сан-Хосе»?
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