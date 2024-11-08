В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Миннесота». Игра пройдет на «САП Арене» 08 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Старт нынешней регулярки ничем не отличался от того, что мы видели в исполнении «Сан-Хосе» год назад, пока калифорнийский клуб вдруг не начал стремительно подбираться к тем, кто выше 15 строчки на Западе.

Последние матчи: За пять последних поединков «Сан-Хосе» смог выиграть четыре раза, причем во всех случаях победы были трудовыми.

Травмированные игроки: У «Сан-Хосе» два хоккеиста по-прежнему в глубоком лазарете. Не могут помочь своему клубу Власич и Кутюр.

Общий тонус клуба: В поединке против «Миннесоты» шансов на успех практически нет, ибо гости крайне хороши по всем показателям.

«Миннесота»

Турнирное положение: Большой сюрприз, что «Миннесота» продолжает удерживаться в тройке лидеров на Западе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После трех победных матчей «Миннесота» неожиданно провалилась в матче против «Лос-Анджелеса» пропустив от него пять шайб.

Травмированные игроки: К текущему моменту времени у «Миннесоты» нет ни одного травмированного игрока.

Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» придется очень сильно попотеть, поскольку клуб Уорсофски демонстрирует действительно приятную глазу игру.

Статистика для ставок

У «Сан-Хосе» четыре победы в пяти последних поединках

За шесть последних гостевых поединков «Миннесота» проиграла лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.30, на ничью — 5.00, на гостей — 1.69.

Прогноз: «Миннесота» разберется с соперником в Калифорнии максимально убедительно.

Альтернативный прогноз: Обилие шайб в этой игре нам обеспечено.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.69

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97