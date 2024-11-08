«Милуоки»
Турнирное положение: Пока что «Милуоки» выглядит самым «разобранным» клубом лиги. Драматизма добавляет, что в коллективе собраны звезды мировой величины, а клуб на последней строчке Востока.
Последние матчи: За шесть последних поединков Риверс и его «Милуоки» с Лиллардом и Яннисом Адетокунбо не смогли выиграть ни одной встречи.
Травмированные игроки: Миддлтон продолжает лечить лодыжку, и в предстоящем матче «Милуоки» помочь не может.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что хотя бы «Юту» хозяева паркета обыграть смогут, иначе вообще будет не понятно для чего этой франшизе главный тренер.
«Юта»
Турнирное положение: Новый сезон начался для «Юты» ужасно, поскольку команда Харди за шесть первых поединков не смогла победить ни разу и по делу плотно осела на последнем месте в своей конференции.
Последние матчи: Однако в последнем сыгранном матче «Ютой» была одержана первая победа над «Чикаго», причем без своих лидеров.
Травмированные игроки: Три ведущих игрока «Юты» по-прежнему травмированы, хотя Маркканен уже может выходить на паркет, пусть и не до конца залеченным повреждением.
Общий тонус клуба: В игре против такого же неудачника «Милуоки» гости вполне способны нанести очередное поражение разобщённой банде Риверса.
Статистика для ставок
- «Милуоки» проиграл шесть последних поединков
- «Юта» выиграла последний матч по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.20, а на победу «Юты» — 3.84.
Прогноз: «Юта» вполне способна продолжить страдания «оленей»
- 3.54Бостон — Голден Стэйт: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 1.78Атланта — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 2.03Шарлотт — Детройт: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В этой игре оба клуба порезвятся вдоволь
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.29.