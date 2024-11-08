В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 08 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: Пока что «Милуоки» выглядит самым «разобранным» клубом лиги. Драматизма добавляет, что в коллективе собраны звезды мировой величины, а клуб на последней строчке Востока.

Последние матчи: За шесть последних поединков Риверс и его «Милуоки» с Лиллардом и Яннисом Адетокунбо не смогли выиграть ни одной встречи.

Травмированные игроки: Миддлтон продолжает лечить лодыжку, и в предстоящем матче «Милуоки» помочь не может.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что хотя бы «Юту» хозяева паркета обыграть смогут, иначе вообще будет не понятно для чего этой франшизе главный тренер.

«Юта»

Турнирное положение: Новый сезон начался для «Юты» ужасно, поскольку команда Харди за шесть первых поединков не смогла победить ни разу и по делу плотно осела на последнем месте в своей конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Однако в последнем сыгранном матче «Ютой» была одержана первая победа над «Чикаго», причем без своих лидеров.

Травмированные игроки: Три ведущих игрока «Юты» по-прежнему травмированы, хотя Маркканен уже может выходить на паркет, пусть и не до конца залеченным повреждением.

Общий тонус клуба: В игре против такого же неудачника «Милуоки» гости вполне способны нанести очередное поражение разобщённой банде Риверса.

Статистика для ставок

«Милуоки» проиграл шесть последних поединков

«Юта» выиграла последний матч по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.20, а на победу «Юты» — 3.84.

Прогноз: «Юта» вполне способна продолжить страдания «оленей»

Альтернативный прогноз: В этой игре оба клуба порезвятся вдоволь

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.29.