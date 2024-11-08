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    «Юта» продолжит проигрышную серию «Милуоки»?

    «Милуоки» — «Юта». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 08 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Юта»
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    «Юта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Фисерв Форуме» 08 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Пока что «Милуоки» выглядит самым «разобранным» клубом лиги. Драматизма добавляет, что в коллективе собраны звезды мировой величины, а клуб на последней строчке Востока.

    Последние матчи: За шесть последних поединков Риверс и его «Милуоки» с Лиллардом и Яннисом Адетокунбо не смогли выиграть ни одной встречи.

    Травмированные игроки: Миддлтон продолжает лечить лодыжку, и в предстоящем матче «Милуоки» помочь не может.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что хотя бы «Юту» хозяева паркета обыграть смогут, иначе вообще будет не понятно для чего этой франшизе главный тренер.

    «Юта»

    Турнирное положение: Новый сезон начался для «Юты» ужасно, поскольку команда Харди за шесть первых поединков не смогла победить ни разу и по делу плотно осела на последнем месте в своей конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Однако в последнем сыгранном матче «Ютой» была одержана первая победа над «Чикаго», причем без своих лидеров.

    Травмированные игроки: Три ведущих игрока «Юты» по-прежнему травмированы, хотя Маркканен уже может выходить на паркет, пусть и не до конца залеченным повреждением.

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    Общий тонус клуба: В игре против такого же неудачника «Милуоки» гости вполне способны нанести очередное поражение разобщённой банде Риверса.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» проиграл шесть последних поединков

    • «Юта» выиграла последний матч по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.20, а на победу «Юты» — 3.84.

    Прогноз: «Юта» вполне способна продолжить страдания «оленей»

    Альтернативный прогноз: В этой игре оба клуба порезвятся вдоволь

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.29.

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    «Милуоки» — «Юта»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Юта» продолжит проигрышную серию «Милуоки»?
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