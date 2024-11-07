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    Швеция возьмет реванш за недавние поражения

    Чехия — Швеция. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, Евротур, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Швеция
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    Швеция на ЧМ-2024
    В матче Кубка Карьяла Чехия встретится со Швецией. Игра пройдет на «КВ Арене» 7 ноября. Начало запланировано на 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чехия — Швеция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла 07 Ноября 2024 года

    Чехия

  • Прага
    •  Чехия 19:00 Швеция

    Швеция

  • Стокгольм
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    Чехия

    Турнирное положение: В рамках прошлогоднего розыгрыша Кубка Карьяла сборная Чехии набрала 9 очков и заняла 1-е место в квартете, забросив в трех играх 13 шайб.

    Последние матчи: В новую Евротур-сессию команда Радима Рулика входит в статусе чемпиона мира: на групповом этапе чехи одержали пять побед в семи встречах и ни разу не уступили в основное время.

    Чехия — Швеция: коэффициенты букмекеров

    В плей-офф ЧМ сборная Чехии взяла верх над США — 1:0 и вынесла Швецию — 7:3. В финале «львы» встретились со Швейцарией, которую обыграли без пропущенных голов — 2:0.

    Не сыграют: Потерь в составе Чехии нет.

    Состояние команды: В цикл матчей четырех сборных Чехия входит в роли одного из фаворитов, но ее состав традиционно претерпел значительные изменения после ЧМ.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Ключевой сильной стороной Чехии при Радиме Рулике является надежная оборона: зачастую команда умело минимизирует количество опасных атак у своих ворот и в целом пропускает довольно мало.

    С любым подбором игроков — даже без ярко выраженных звезд — Чехия будет придерживаться аналогичной модели игры, в предстоящем созыве она постарается вновь обойти равных себе конкурентов.

    Швеция

    Турнирное положение: Последний Кубок Карьяла Швеция завершила на 2-м месте с 6 очками. В трех матчах она оформила две победы, а единственное поражение потерпела от Чехии — 2:5.

    Последние матчи: На чемпионате мира-2024 команда Сэма Халлама выдала яркий групповой этап, в рамках которого одержала семь побед подряд, а в плей-офф сумела пройти Финляндию — 2:1 ОТ.

    В полуфинале надежды Швеции на золото были разрушены Чехией, которой скандинавы уступили крупно — 3:7, однако в матче за бронзу «Тре Крунур» преуспели, довольно уверенно обыграв Канаду — 4:1.

    Не сыграют: Потери в составе Швеции отсутствуют.

    Состояние команды: Как и сборная Чехии, Швеция чувствует силу благодаря конструктивной игре в обороне: шведы традиционно мало пропускают, демонстрируя абсолютную собранность.

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    Вместе с тем при Сэме Халламе Швеция заметно прибавила в остроте впереди: «Тре Крунур» стали играть результативнее вне зависимости от количества звезд в составе или значимости турнира.

    Предстоящий матч Швеция будет рассматривать в контексте мини-реванша, ввиду чего от команды вполне можно ожидать предельную заряженность и игру без экономии сил.

    Статистика для ставок

    • Швеция обыграла Чехию в трех матчах из последних пяти

    • В четырех очных встречах из шести предыдущих был пробит тотал больше 6.5

    • Минимум 3 шайбы забрасывали шведы в трех очных матчах из четырех последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 4.20, а победа Швеции — в 2.15.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: В последнее время матчи между Чехией и Швецией получаются зрелищными и непредсказуемыми, однако у вторых мог появиться пунктик ввиду недавних неудач в личных встречах. На фоне этого «Тре Крунур» могут выйти на лед с гораздо большей решимостью.

    Ставка: Швеция не проиграет + ТБ 3.5 за 1.87.

    Прогноз: Даже на фоне провальных матчей Швеция зачастую играет против Чехии результативно. В нынешнем созыве скандинавы не станут ломать столь приятную для себя традицию.

    Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 2.5 за 1.85.

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    Чехия — Швеция: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на хоккей. Швеция возьмет реванш за недавние поражения
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