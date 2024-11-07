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    «Атлетико» вырвал победу у «ПСЖ»

    «ПСЖ» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» смог победить на выезде французский «ПСЖ» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

    Анхель Корреа
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    Анхель Корреа

    На 14-й минуте парижане открыли счет после точного удара Варрена Заира-Эмри с передачи Усмана Дембеле.

    Через четыре минуты «матрасники» смогли отыграться благодаря голу Неуэля Молины.

    Победу «Атлетико» на 90+3-й минуте встречи принес аргентинский нападающий Анхель Корреа, а ассистировал ему Антуан Гризманн.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    ПСЖ — Атлетико 1:2
    Голы: 1:0 Уоррен Заир-Эмери (14'), 1:1 Науэль Молина (18'), 1:2 Анхель Корреа (90 + 3') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери (Рандаль Коло Муани, 73'), Витор Феррейра, Жоау Невеш (Фабиан Руис, 67'), Усман Дембеле (Дезире Дуэ, 90'), Марко Асенсио (Ли Кан Ин, 67'), Брэдли Баркола Атлетико: Ян Облак, Хавьер Галан (Рейнилду, 60'), Клеман Лангле, Науэль Молина, Конор Галлахер (Самуэл Лино, 78'), Пабло Барриос, Родриго Де Пауль (Коке, 60'), Аксель Витсель, Антуан Гризманн, Хулиан Альварес (Анхель Корреа, 67'), Джулиано Симеоне (Родриго Рикельме, 60') Предупреждение: Анхель Корреа (87')

    У «ПСЖ» после этого матча осталось у очка, у «Атлетико» стало шесть.

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