«Интер» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

Хакан Чалханоглу Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 45+3-й минуте забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, уверенно исполнивший 11-метровый удар.
Во втором тайме канониры безраздельно владели инициативой, но пробить Яна Зоммера не смогли.
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Интер — Арсенал Лондон 1:0
Гол: 1:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (45 + 3') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Стефан де Врей, Янн Биссекк, Дензел Дюмфрис, Маттео Дармиан, Давиде Фраттези (Николо Барелла, 62'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 71'), Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян, 62'), Мехди Тареми (Федерико Димарко, 79'), Лаутаро Мартинес (Марку Тюрам, 62') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Александр Зинченко, 82'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Кай Хаверц (Мартин Эдегор, 90'), Микель Мерино (Габриэл Жезус, 46'), Томас Парти, Букайо Сака, Леандро Троссард (Итан Нванери, 82'), Габриэл Мартинелли Предупреждения: Лаутаро Мартинес (15'), Габриэль Магальяйнс (15'), Mikel Arteta (63'), Николо Барелла (68'), Габриэл Жезус (68'), Simone Inzaghi (90 + 7')
У «Интера» после этого матча стало 10 очков, «Арсенал» имеет на три меньше.