ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
  • 01:13
    • Гол Мусиалы принес победу «Баварии» над «Бенфикой»
  • 01:08
    • «Интер» с минимальным счетом одолел «Арсенал»
  • 01:03
    • «Барселона» в гостях разгромила «Црвену Звезду» в ЛЧ
  • 00:58
    • «Атлетико» вырвал победу у «ПСЖ»
  • 22:46
    • «Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России
    Все новости спорта

    «Интер» с минимальным счетом одолел «Арсенал»

    «Интер» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Интер Футбол Италии Арсенал Футбол Англии
    «Интер» на своем поле обыграл лондонский «Арсенал» с минимальным счетом 1:0 в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

    Хакан Чалханоглу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хакан Чалханоглу

    Единственный гол на 45+3-й минуте забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, уверенно исполнивший 11-метровый удар.

    Во втором тайме канониры безраздельно владели инициативой, но пробить Яна Зоммера не смогли.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Интер — Арсенал Лондон 1:0
    Гол: 1:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (45 + 3') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Стефан де Врей, Янн Биссекк, Дензел Дюмфрис, Маттео Дармиан, Давиде Фраттези (Николо Барелла, 62'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 71'), Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян, 62'), Мехди Тареми (Федерико Димарко, 79'), Лаутаро Мартинес (Марку Тюрам, 62') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Александр Зинченко, 82'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Кай Хаверц (Мартин Эдегор, 90'), Микель Мерино (Габриэл Жезус, 46'), Томас Парти, Букайо Сака, Леандро Троссард (Итан Нванери, 82'), Габриэл Мартинелли Предупреждения: Лаутаро Мартинес (15'), Габриэль Магальяйнс (15'), Mikel Arteta (63'), Николо Барелла (68'), Габриэл Жезус (68'), Simone Inzaghi (90 + 7')

    У «Интера» после этого матча стало 10 очков, «Арсенал» имеет на три меньше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «Стадио Олимпико» будет результативный футбол
  • «Лацио» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Забитых голов в Стамбуле будет много
  • «Галатасарай» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Юнион — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч О`Коннелл — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кляйн — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры