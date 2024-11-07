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    «Црвена Звезда» — «Барселона»: счет матча 2:5, обзор голов

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    В матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» уступила на своем поле испанской «Барселоне» со счетом 2:5.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    В составе хозяев мячи забивали Силас (27-я минута) и Милсон (84-я). Также отметим появление российского полузащитника Егора Пруцева, вышедшего на замену на 82-й минуте.

    Дублем в составе каталонского клуба отметился Роберт Левандовский (43-я и 53-я), также отличились Иньиго Мартинес (13-я), Рафинья (55-я) и Фермин Лопес (76-я).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Црвена Звезда — Барселона 2:5
    Голы: 0:1 Иньиго Мартинес (13'), 1:1 Силас Катомпа Мвумпа (27'), 1:2 Роберт Левандовски (43'), 1:3 Роберт Левандовски (53'), 1:4 Рафаэл Диас (55'), 1:5 Фермин Лопес (76'), 2:5 Милсон (84') Предупреждения: Шериф Ндиайе (61'), Урош Спаич (64')

    После этого матча у «Барселоны» стало 9 очков, а «Црвена Звезда» по-прежнему с нулем.

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