ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаГвардиола в сборной Англии: мечта, которая может стать реальностью
  • 15:24
    • Стал известен основной кандидат на пост главного тренера сборной Англии
  • 15:10
    • «Северсталь» выиграла у «Адмирала» в матче с 11 заброшенными шайбами
  • 14:35
    • «Пари НН» расторг контракт с Живоглядовым
  • 14:22
    • «Лада» выиграла у «Амура» благодаря дублям Ожгихина и Попугаева
  • 14:09
    • СМИ: Истец указала на Мбаппе в деле по обвинению в сексуальном насилии
    Все новости спорта

    Галлас высказался о конкуренции Джексона и Нкунку в «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Экс-футболист «Челси» Вильям Галлас рассказал о конкуренции за место в стартовом составе «синих» между Николасом Джексоном и Кристофером Нкунку.

    Николас Джексон — нападающий «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николас Джексон — нападающий «Челси»

    «Энцо Мареска знает, что он делает с Кристофером Нкунку и Николасом Джексоном, — он заставляет их конкурировать друг с другом, и они понимают, что должны быть на высоте, чтобы оставаться в команде. Оба хотят выйти в старте — и оба показывают, что могут забивать голы; если один из них перестанет забивать, то другой будет играть.

    Думаю, Джексон должен стремиться к 20 голам в этом сезоне после 14 мячей в прошлом, ему нужно продолжать совершенствоваться, поскольку он знает, что конкурирует с Нкунку. Джексон стал лучше, но ему необходимо работать ещё большое. Если он получает три или четыре хороших шанса, то должен забивать как минимум два из них. Сейчас ему нужно пять шансов для каждого гола», — приводит слова Галласа Chelsea News.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • Вчера

    • После 7-и туров в английской Премьер-лиге «Челси» занимает 4-е место в таблице с 14 очками в активе.

    Джексон провел за «синих» 7 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Нкунку принял участие в 7-и встречах и отметился 1-м забитым мячом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия окажет сопротивление «красной фурии»?
  • Испания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Португалия продолжит побеждать?!
  • Шотландия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли Хорватия снова переиграть Польшу?
  • Польша — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Польша — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры