ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемФинляндия — Англия. Онлайн
  • 15:10
    • Соболенко — чемпионка турнира в Ухане
  • 13:29
    • Синнер выиграл турнир в Шанхае, переиграв Джоковича
    Все новости спорта

    Тихонов: Не понимаю ситуации, в которой сборная России оказалась без соперника в октябре

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о поиске соперников для сборной России.

    Андрей Тихонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Тихонов

    «Не понимаю ситуации, в которой сборная России оказалась без соперника в октябре. Но что делать, если нет команд, которые хотят с нами играть? Нужно смириться и жить дальше. У нас сейчас задача — не чтобы сборная играла, а чтобы скорее закончилось происходящее.

    Матчи с Брунеем и Сирией в ноябре? Нам не с кем играть. Пускай хотя бы с ними сыграют. Сборная должна с кем-то играть», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

    Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Черчесова ждет новый провал?
  • Казахстан — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Арсенал» «засушить» своего соперника?
  • «Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли Англия реабилитироваться за поражение в прошлом матче?
  • Финляндия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры