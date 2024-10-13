Тихонов: Не понимаю ситуации, в которой сборная России оказалась без соперника в октябре

Главный тренервысказался о поиске соперников для сборной России.

«Не понимаю ситуации, в которой сборная России оказалась без соперника в октябре. Но что делать, если нет команд, которые хотят с нами играть? Нужно смириться и жить дальше. У нас сейчас задача — не чтобы сборная играла, а чтобы скорее закончилось происходящее.

Матчи с Брунеем и Сирией в ноябре? Нам не с кем играть. Пускай хотя бы с ними сыграют. Сборная должна с кем-то играть», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.