Арчил Арвеладзе: Кварацхелия через пару лет перейдет в «Реал»

Известный в прошлом грузинский футболистрассказал о своем отношении к главной звезде его страныи попытался спрогнозировать его ближайшее будущее.

«Если говорить о Хвиче, то будет не очень хорошо на таком уровне менять команду каждые два года. Конечно, я знаю, что он игрок большого ранга, может играть в самых лучших командах Испании, Англии и даже Италии.

Но в Италии ему будет трудно куда-то переходить. Не все могут заплатить за Хвичу, только "Реал" Мадрид и английские клубы. Если бы он сейчас перешёл в "Реал", я был бы очень рад. Думаю, максимум через два года он переедет в Англию или "Реал".

В другом месте такие деньги за него заплатить не смогут, не считая Саудовскую Аравию», — сказал Арвеладзе «Чемпионату».