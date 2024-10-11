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    Арчил Арвеладзе: Кварацхелия через пару лет перейдет в «Реал»

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    Известный в прошлом грузинский футболист Арчил Арвеладзе рассказал о своем отношении к главной звезде его страны Хвиче Кварацхелии и попытался спрогнозировать его ближайшее будущее.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Если говорить о Хвиче, то будет не очень хорошо на таком уровне менять команду каждые два года. Конечно, я знаю, что он игрок большого ранга, может играть в самых лучших командах Испании, Англии и даже Италии.

    Но в Италии ему будет трудно куда-то переходить. Не все могут заплатить за Хвичу, только "Реал" Мадрид и английские клубы. Если бы он сейчас перешёл в "Реал", я был бы очень рад. Думаю, максимум через два года он переедет в Англию или "Реал".

    В другом месте такие деньги за него заплатить не смогут, не считая Саудовскую Аравию», — сказал Арвеладзе «Чемпионату».

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