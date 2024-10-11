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    Фернандеш: Сборная Португалии — место, где я чувствую себя хорошо и могу наслаждаться футболом

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о своем текущем положении дел.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Момент не самый позитивный. Мы не побеждаем, а в сборной другая атмосфера. Я чувствую себя очень комфортно, динамика очень хорошая. Я в своей стране, говорю на своем языке и у меня лучшая еда. Я продемонстрировал хороший уровень в национальной сборной.

    Это место, где я чувствую себя хорошо и могу наслаждаться футболом на очень высоком уровне благодаря той динамике, которая у нас есть, и тому качеству, которое есть у меня под рукой.

    Хочу улучшить свою игру, перед тем как вернусь в Манчестер. Хочу снова начать забивать, потому что я полузащитник, который часто поражает ворота соперника на протяжении многих лет. Я должен соответствовать ожиданиям и своим стандартам. Это то, чего я хочу в этом сезоне, потому что я еще не забивал за клуб», — цитирует Фернандеша The Sun.

    «Манчестер Юнайтед» идет 14-м в турнирной таблице чемпионата Англии, а сборная Португалии лидирует в своей групп Лиги наций.

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