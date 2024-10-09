Головин: Интенсивность тренировок в «Монако» выше, чем в сборной России

Полузащитниксравнил тренировочный процесс ви в сборной

«На тренировках ощущаю, что в "Монако" интенсивность выше, чем в сборной. Но здесь много хороших игроков, Батраков сегодня отлично выглядел.

Еще раз сыграл бы с Сербией. Хороший уровень, плюс там было удаление. Хочется повторить в равных условиях», — передает слова Головина Чемпионат.

Напомним, что тренировочный процесс сборной России начался 7-го октября. Сообщается, что национальная команда сыграет против Пакистана в рамках товарищеского противостояния.