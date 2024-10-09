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    Головин: Интенсивность тренировок в «Монако» выше, чем в сборной России

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    Полузащитник Александр Головин сравнил тренировочный процесс в «Монако» и в сборной России.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «На тренировках ощущаю, что в "Монако" интенсивность выше, чем в сборной. Но здесь много хороших игроков, Батраков сегодня отлично выглядел.

    Еще раз сыграл бы с Сербией. Хороший уровень, плюс там было удаление. Хочется повторить в равных условиях», — передает слова Головина Чемпионат.

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