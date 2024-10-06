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    Сутормин: «Спартак» воспользовался ошибками «Ростова» и забил три мяча

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    Футболист «Ростова» Алексей Сутормин высказался о поражении от «Спартака» со счетом 0:3 в матче 11-го тура РПЛ. Встреча состоялась 5 октября в Москве.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «В первом тайме мы ошибались в обороне. "Спартак" воспользовался нашими ошибками и забил три мяча.

    Ноль забитых мячей в четырёх матчах РПЛ значит, что мы делаем что-то неправильно. Неправильно действуем в атаке — из-за этого не забиваем. Моменты есть, где-то хромает реализация. Но это футбол. Надо это исправлять. Нужно забивать свои моменты. Меньше давать создавать сопернику. Могли в матче со "Спартаком" забивать. Но результат такой, какой есть», — сказал Сутормин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 11 матчей «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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