Сутормин: «Спартак» воспользовался ошибками «Ростова» и забил три мяча

Футболист «Ростова»высказался о поражении от «Спартака» со счетом 0:3 в матче 11-го тура РПЛ. Встреча состоялась 5 октября в Москве.

«В первом тайме мы ошибались в обороне. "Спартак" воспользовался нашими ошибками и забил три мяча.

Ноль забитых мячей в четырёх матчах РПЛ значит, что мы делаем что-то неправильно. Неправильно действуем в атаке — из-за этого не забиваем. Моменты есть, где-то хромает реализация. Но это футбол. Надо это исправлять. Нужно забивать свои моменты. Меньше давать создавать сопернику. Могли в матче со "Спартаком" забивать. Но результат такой, какой есть», — сказал Сутормин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 11 матчей «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.