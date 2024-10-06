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    «Монца» и «Рома» сыграли вничью

    «Монца» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Монца Рома
    В седьмом туре итальянской Серии А «Монца» на своем поле отобрала очки у «Ромы», сыграв с ней вничью со счетом 1:1.

    Артем Довбик (в центре)
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    Артем Довбик (в центре)

    В первом тайме забитых мячей не было.

    Римляне открыли счет на 61-й минуте после точного удара Артема Довбика.

    Через 9 минут «Монца» смогла отыграться после гола португальца Дани Моты.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Рома 1:1
    Голы: 0:1 Артем Довбик (61'), 1:1 Дани Мота (70') Монца: Семуэль Пицциньякко, Армандо Иццо, Роб Холдинг, Андреа Карбони, Педру Перейра (Danilo D`Ambrosio, 73'), Гиоргос Кирьякопулос, Варрен Бондо, Алессандро Бьянко (Дани Мота, 63'), Маттео Пессина, Милан Дюрич, Дэниел Мальдини (Джанлука Капрари, 88') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Томмазо Бальданци, 86'), Анхелиньо (Марио Эрмосо, 71'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Эльдор Шомуродов, 86'), Матиас Соуле (Никколо Писилли, 71'), Бриан Кристанте, Ману Коне, Артем Довбик, Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 20') Предупреждения: Матиас Соуле (26'), Гиоргос Кирьякопулос (60'), Милан Дюрич (90 + 2'), Danilo D`Ambrosio (90 + 3')

    «Рома» с 10 очками идет на девятом месте. «Монца» в зоне вылета с 4 очками.

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