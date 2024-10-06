«Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 11-го тура РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 24 очка в 10-ти матчах РПЛ и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. На счету московской команды 8 побед и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 25:14.

В прошлом туре «Локомотив» уверенно обыграл «Спартак» в московском дерби (3:1). Эта виктория стала для «железнодорожников» третьей кряду после побед над «Оренбургом» (4:2) и «Пари НН» (3:1).

На неделе подопечные Михаила Галактионова одержали пятую победу в Кубке России. Матч группового этапа между «Локомотивом» и «Оренбургом» завершился со счетом 2:1 в пользу московской команды.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 10-ти матчах. На счету самарцев 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 9:14.

Команда под руководством Игоря Осинькина не выигрывает в 4-х матчах РПЛ подряд — 2 ничьи и 2 поражения. В двух крайних турах «Крылья Советов» поделили очки с «Ахматом» (1:1) и «Химками» (0:0).

На этой неделе самарцы принимали махачкалинское «Динамо» в рамках 5-го тура Кубка России. «Крылья Советов» вели со счетом 3:0, но затем пропустили трижды и смогли победить лишь в серии послематчевых пенальти. Однако еще до матча с «Динамо» самарский коллектив потерял шансы на выход из группы.

Личные встречи

Команды сыграли вничью в обоих матчах прошлого сезона РПЛ — 1:1 в Москве и 3:3 в Самаре. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Локомотива» 4 победы, в 6-ти случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.50.