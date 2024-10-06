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    «Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов»

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    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков
    «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 11-го тура РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» набрал 24 очка в 10-ти матчах РПЛ и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. На счету московской команды 8 побед и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 25:14.

    В прошлом туре «Локомотив» уверенно обыграл «Спартак» в московском дерби (3:1). Эта виктория стала для «железнодорожников» третьей кряду после побед над «Оренбургом» (4:2) и «Пари НН» (3:1).

    На неделе подопечные Михаила Галактионова одержали пятую победу в Кубке России. Матч группового этапа между «Локомотивом» и «Оренбургом» завершился со счетом 2:1 в пользу московской команды.

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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 10-ти матчах. На счету самарцев 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 9:14.

    Команда под руководством Игоря Осинькина не выигрывает в 4-х матчах РПЛ подряд — 2 ничьи и 2 поражения. В двух крайних турах «Крылья Советов» поделили очки с «Ахматом» (1:1) и «Химками» (0:0).

    На этой неделе самарцы принимали махачкалинское «Динамо» в рамках 5-го тура Кубка России. «Крылья Советов» вели со счетом 3:0, но затем пропустили трижды и смогли победить лишь в серии послематчевых пенальти. Однако еще до матча с «Динамо» самарский коллектив потерял шансы на выход из группы.

    Личные встречи

    Команды сыграли вничью в обоих матчах прошлого сезона РПЛ — 1:1 в Москве и 3:3 в Самаре. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Локомотива» 4 победы, в 6-ти случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.50.

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