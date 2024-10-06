6 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «железнодорожники» удивляют в этом сезоне и являются главным открытием чемпионата.

Зелено-красные сейчас имеют в своем активе 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

Команда из Москвы забила 25 мячей, а пропустила лишь 14.

Последние матчи: в прошлых турах москвичи переиграли «Спартак» (3:1), «Пари НН» (3:1) и «Оренбург» (4:2).

Лишь до этого московский коллектив уступил «Краснодару» (0:3).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также столичная команда выиграла у «Химок» (5:1) и «Оренбурга» (2:1) в Кубке страны.

Не сыграют: в стане команды из столицы России не сыграет травмированный Лукас Фассон.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова по-настоящему удивляют и являются грозной силой.

Молодежь «Локомотива» не только добывает результат, но и показывает отличный футбол. Если все так пойдет и дальше, то команда точно сможет побороться даже за чемпионский титул.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «крылышки» в текущем сезоне пока что не особо впечатляют.

В настоящий момент самарцы набрали 11 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

Команда из Самары смогла забить девять мячей, а в свои ворота пропустила целых 14.

Последние матчи: в прошлых турах самарский коллектив сыграл вничью с «Химками» (0:0) и «Ахматом» (1:1).

До этого «Крылья Советов» переиграли «Рубин» (2:0), но проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Также подопечные Игоря Осинькина уступили «Спартаку» (1:4), но переиграли по пенальти «Динамо» из Махачкалы в Кубке страны.

Не сыграет: травмированы Сергей Песьяков, Амар Рахманович, Максим Витюгов и Денис Якуба.

Состояние команды: пока что «Крылья Советов» являются середняком лиги, каким и были всегда.

С этой командой точно никому не бывает просто и она навязывают борьбу всем оппонентам. Думается, что она должна наверстать упущенное и подняться повыше.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Крылья Советов» имеет серию из 3 матчей без поражений

В последней очной игре «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.60, а победа «Крыльев Советов» — в 6.20.

ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: в этом сезоне команды много забивают и пропускают, поэтому поставим на обилие голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.50.

Прогноз: «Локомотив» сильнее своего соперника и должен забирать три очка в этой игре.

Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 1.90.