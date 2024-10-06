Локомотив
Крылья Советов
«Локомотив»
Турнирное положение: «железнодорожники» удивляют в этом сезоне и являются главным открытием чемпионата.
Зелено-красные сейчас имеют в своем активе 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице.
Локомотив — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Команда из Москвы забила 25 мячей, а пропустила лишь 14.
Последние матчи: в прошлых турах москвичи переиграли «Спартак» (3:1), «Пари НН» (3:1) и «Оренбург» (4:2).
Лишь до этого московский коллектив уступил «Краснодару» (0:3).
Также столичная команда выиграла у «Химок» (5:1) и «Оренбурга» (2:1) в Кубке страны.
Не сыграют: в стане команды из столицы России не сыграет травмированный Лукас Фассон.
Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова по-настоящему удивляют и являются грозной силой.
Молодежь «Локомотива» не только добывает результат, но и показывает отличный футбол. Если все так пойдет и дальше, то команда точно сможет побороться даже за чемпионский титул.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «крылышки» в текущем сезоне пока что не особо впечатляют.
В настоящий момент самарцы набрали 11 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.
Команда из Самары смогла забить девять мячей, а в свои ворота пропустила целых 14.
Последние матчи: в прошлых турах самарский коллектив сыграл вничью с «Химками» (0:0) и «Ахматом» (1:1).
До этого «Крылья Советов» переиграли «Рубин» (2:0), но проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1).
Также подопечные Игоря Осинькина уступили «Спартаку» (1:4), но переиграли по пенальти «Динамо» из Махачкалы в Кубке страны.
Не сыграет: травмированы Сергей Песьяков, Амар Рахманович, Максим Витюгов и Денис Якуба.
Состояние команды: пока что «Крылья Советов» являются середняком лиги, каким и были всегда.
С этой командой точно никому не бывает просто и она навязывают борьбу всем оппонентам. Думается, что она должна наверстать упущенное и подняться повыше.
Статистика для ставок
- «Локомотив» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах
- «Крылья Советов» имеет серию из 3 матчей без поражений
- В последней очной игре «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью 3:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.60, а победа «Крыльев Советов» — в 6.20.
ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.35Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.40Зенит — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: в этом сезоне команды много забивают и пропускают, поэтому поставим на обилие голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.50.
Прогноз: «Локомотив» сильнее своего соперника и должен забирать три очка в этой игре.
Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 1.90.