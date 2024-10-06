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    «Локомотив» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, РПЛ, 6 октября 2024 года

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    Алексей Батраков («Локомотив»)
    6 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Октября 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 16:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «железнодорожники» удивляют в этом сезоне и являются главным открытием чемпионата.

    Зелено-красные сейчас имеют в своем активе 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

    Локомотив — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Команда из Москвы забила 25 мячей, а пропустила лишь 14.

    Последние матчи: в прошлых турах москвичи переиграли «Спартак» (3:1), «Пари НН» (3:1) и «Оренбург» (4:2).

    Лишь до этого московский коллектив уступил «Краснодару» (0:3).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также столичная команда выиграла у «Химок» (5:1) и «Оренбурга» (2:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: в стане команды из столицы России не сыграет травмированный Лукас Фассон.

    Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова по-настоящему удивляют и являются грозной силой.

    Молодежь «Локомотива» не только добывает результат, но и показывает отличный футбол. Если все так пойдет и дальше, то команда точно сможет побороться даже за чемпионский титул.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: «крылышки» в текущем сезоне пока что не особо впечатляют.

    В настоящий момент самарцы набрали 11 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

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  • 03/10/2024

    • Команда из Самары смогла забить девять мячей, а в свои ворота пропустила целых 14.

    Последние матчи: в прошлых турах самарский коллектив сыграл вничью с «Химками» (0:0) и «Ахматом» (1:1).

    До этого «Крылья Советов» переиграли «Рубин» (2:0), но проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1).

    Также подопечные Игоря Осинькина уступили «Спартаку» (1:4), но переиграли по пенальти «Динамо» из Махачкалы в Кубке страны.

    Не сыграет: травмированы Сергей Песьяков, Амар Рахманович, Максим Витюгов и Денис Якуба.

    Состояние команды: пока что «Крылья Советов» являются середняком лиги, каким и были всегда.

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    С этой командой точно никому не бывает просто и она навязывают борьбу всем оппонентам. Думается, что она должна наверстать упущенное и подняться повыше.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

    • «Крылья Советов» имеет серию из 3 матчей без поражений

    • В последней очной игре «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью 3:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.60, а победа «Крыльев Советов» — в 6.20.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: в этом сезоне команды много забивают и пропускают, поэтому поставим на обилие голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.50.

    Прогноз: «Локомотив» сильнее своего соперника и должен забирать три очка в этой игре.

    Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 1.90.

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