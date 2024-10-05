Карпин: Игра равная, но за такие «привозы» наказывают

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Согласен, что игра равная. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали. Если описывать одним словом, то это трудно. До 30-й минуты мы играли даже лучше, заслуживали забить гол, но ошибаться нельзя, тем более со "Спартаком". За такие "привозы" наказывают.

30 минут "Спартак" высоко прессинговал, но толку от этого не было. Мы спокойно из него выходили. У нас были заготовки, чтобы играть длиннее.

Когда вы видели пять защитников у нас? Когда мяч был на нашей половине, то было пять, чтобы создавать прессинг. Он получался хорошо», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Ростов» — на 9-й позиции (12).