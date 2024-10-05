В «Наполи» подтвердили, что продлят контракт с Кварацхелией

Спортивный директор «Наполи»отметил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с хавбеком

Текущий контракт с 23-летним игроком истекает летом 2027 года.

«Мы общаемся по новому контракту Хвичи. Не спешим и не испытываем давления — до окончания действующего соглашения остается еще три года. Мы сохраняем спокойствие и продолжаем вести переговоры», — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» с 16 очками лидирует в таблице Серии А. Кварацхелия играет за «Наполи» с 2022 года. В минувшем сезоне футболист в 45 встречах забил 11 голов и сделал 9 ассистов.