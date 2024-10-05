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    В «Наполи» подтвердили, что продлят контракт с Кварацхелией

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    Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна отметил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с хавбеком Хвичей Кварацхелией.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Текущий контракт с 23-летним игроком истекает летом 2027 года.

    «Мы общаемся по новому контракту Хвичи. Не спешим и не испытываем давления — до окончания действующего соглашения остается еще три года. Мы сохраняем спокойствие и продолжаем вести переговоры», — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» с 16 очками лидирует в таблице Серии А. Кварацхелия играет за «Наполи» с 2022 года. В минувшем сезоне футболист в 45 встречах забил 11 голов и сделал 9 ассистов.

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