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    «Эспаньол» обыграл «Мальорку» с минимальным счетом

    «Эспаньол» — «Мальорка»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 9-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своем поле был сильнее «Мальорки» — 2:1.

    Мараш Кумбулла
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    Мараш Кумбулла

    У победителей отличились Мараш Кумбулла и Хофре.

    У гостей единственный мяч забил Антонио Раильо.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Мальорка 2:1
    Голы: 1:0 Мараш Кумбула (18'), 2:0 Jofre Carreras (47'), 2:1 Антонио Раильо (68') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Серджи Гомес, Мараш Кумбула, Карлос Ромеро, Алекс Краль, Поль Лосано (Walid Cheddira, 75'), Алехо Велис (Фернандо Калеро, 83'), Ирвин Кардона (Пере Милья, 55'), Jofre Carreras (Antoniu Roca, 83'), Jose Gragera Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика (Антонио Латорре, 61'), Хосе Копете, Антонио Раильо, Пабло Маффео, Дани Родригес (Франциско Мачадо, 61'), Серхи Дардер (Абдон Пратс, 61'), Омар Маскарель (Мануэль Морланес, 80'), Саму Кошта, Роберт Наварро (Валери Фернандес, 61'), Кайл Ларин Предупреждения: Jagoba Arrasate (23'), Хоан Мохика (58'), Саму Кошта (63'), Франциско Мачадо (65'), Пере Милья (67'), Омар Маскарель (78'), Абдон Пратс (90')

    В 10-м туре «Эспаньол» сыграет с «Атлетиком», а «Мальорка» с «Райо Вальекано».

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